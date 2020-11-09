В Минпросвещения прокомментировали идею введения новых школьных каникул

В министерстве просвещения прокомментировали инициативу председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой ввести единую каникулярную неделю на период выборов в тех случаях, когда голосование длится несколько дней.

- Каникулы в системе школьного образования - важный элемент, который, сохраняя единое образовательное пространство, позволяет учащимся комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу. Каникулы должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса и, согласно действующему законодательству, период для каникул определяет каждая школа самостоятельно, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - При необходимости возможно внести те или иные коррективы на уровне региона, как это и делает сейчас ряд субъектов для сохранения защиты здоровья школьников и педагогов в нынешних эпидемиологических условиях. Когда же речь идет о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества.