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09.11.2020 07:00
Рубрика: Общество

В Mинздраве рассказали о новых профессиях в здравоохранении

Текст: Елена Манукиян
В связи с цифровизацией здравоохранения вырос спрос на специалистов в сфере медицинской аналитики. Об этом "РГ" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

"Сегодня нужны аналитики медицинских данных - это новая перспективная профессия, которая будет очень сильно востребована в ближайшее время", - сказал он.

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По словам замминистра, количество данных, которое копится внутри системы здравоохранения, нужно систематизировать. Поэтому требуются люди, которые смогут работать с большими объемами информации. Такие специалисты должны будут уметь консолидировать ее с медицинских устройств, различного оборудования, из электронных историй болезни, затем строить математические модели, и на их основании прогнозировать факторы риска и вероятность развития различных заболеваний. По словам Пугачева, это поможет врачам своевременно ставить диагнозы и позволит спасти много жизней.

Полностью интервью с заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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