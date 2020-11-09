В Mинздраве рассказали о новых профессиях в здравоохранении

В связи с цифровизацией здравоохранения вырос спрос на специалистов в сфере медицинской аналитики. Об этом "РГ" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

"Сегодня нужны аналитики медицинских данных - это новая перспективная профессия, которая будет очень сильно востребована в ближайшее время", - сказал он.

По словам замминистра, количество данных, которое копится внутри системы здравоохранения, нужно систематизировать. Поэтому требуются люди, которые смогут работать с большими объемами информации. Такие специалисты должны будут уметь консолидировать ее с медицинских устройств, различного оборудования, из электронных историй болезни, затем строить математические модели, и на их основании прогнозировать факторы риска и вероятность развития различных заболеваний. По словам Пугачева, это поможет врачам своевременно ставить диагнозы и позволит спасти много жизней.

Полностью интервью с заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".