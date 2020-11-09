В Москве начала работу выставка "Металл-Экспо’2020"

Сегодня в Москве стартует 26-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо"2020". С 10 по 13 ноября на ВДНХ развернутся экспозиции 230 компаний из России и 70 компаний из дальнего и ближнего зарубежья.

Выставка объединяет ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, производителей цветных металлов и сплавов, металлотрейдеров, сервисные металлоцентры, а также ключевых потребителей металлопродукции - строителей, машиностроителей, нефтяников и газовиков, транспортные и логистические компании. Представлен весь спектр современных материалов, оборудования и технологий для металлургии и металлообработки, металлоизделий для потребляющих отраслей.

Участников и посетителей выставки ожидает насыщенная деловая программа по всем направлениям развития металлургии и металлообработки, тяжелого машиностроения, маркетингу рынка металлов. "Виртуальная реальность" этого года продемонстрировала, насколько важно "живое" общение участников рынка друг с другом. Сейчас вдвойне необходим обмен мнениями о трендах на рынке, обновленными прогнозами, лучшими корпоративными наработками, инновационными идеями и практиками. Доклады, встречи и дискуссии, обмен опытом и профессиональные обсуждения помогут игрокам рынка ориентироваться в происходящем и принимать правильные решения.

"Металл-Экспо"2020" поможет привлечь научно-промышленный потенциал в российскую экономику. В рамках выставки в 10-й раз состоится торжественная церемония вручения премии "Главное событие года в металлургии России", призванной популяризировать инновационные проекты отрасли. Лауреатами премии становятся наиболее значимые для металлургии и всей экономики страны проекты.

За лучшие разработки и внедрение в эксплуатацию новейших технологий традиционными золотыми и серебряными медалями "Металл-Экспо" будут награждены производственные и инжиниринговые компании. Во время выставки получат награды победители целого ряда других профессиональных конкурсов. Таким образом, будут представлены и отмечены все важнейшие научно-технические достижения и инновационные разработки металлургической и смежных отраслей.

Сейчас вдвойне необходим обмен мнениями о трендах на рынке, обновленными прогнозами, лучшими корпоративными наработками, инновационными идеями

В рамках отраслевого форума будут скорректированы стратегии компаний и отрасли в целом, обозначены приоритетные направления в развитии оборудования и технологий в металлургической промышленности. Такого рода события - это всегда прекрасная возможность для установления деловых контактов, шанс найти перспективную нишу и получить новый импульс для развития.

Форум металлургов в этот раз проходит в беспрецедентных условиях чрезвычайной волатильности рынков, связанной с пандемией. На этом фоне трудно переоценить важность прямого профессионального общения участников рынка, бизнес-диалога. Площадка "Металл-Экспо", вот уже более четверти века объединяющая профессиональное сообщество, идеально подходит для этого.