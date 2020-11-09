В Москве начала работу выставка "Металл-Экспо’2020"

Новости

ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 20:27
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 19:56
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 19:50
Путин поручил запустить информсистему по лесу 19:44
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 19:33
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 19:22
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 19:22
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 19:22
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 19:19
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей 17:12
В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте 17:07
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 19:01
Рубрика: Экономика

Площадка для "живого" общения

В Москве начала работу выставка "Металл-Экспо’2020"
Текст: Александр Романов (сопредседатель Оргкомитета 26-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо’2020")
Российская газета - Спецвыпуск № 252(8306)
Сегодня в Москве стартует 26-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо"2020". С 10 по 13 ноября на ВДНХ развернутся экспозиции 230 компаний из России и 70 компаний из дальнего и ближнего зарубежья.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru

Выставка объединяет ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, производителей цветных металлов и сплавов, металлотрейдеров, сервисные металлоцентры, а также ключевых потребителей металлопродукции - строителей, машиностроителей, нефтяников и газовиков, транспортные и логистические компании. Представлен весь спектр современных материалов, оборудования и технологий для металлургии и металлообработки, металлоизделий для потребляющих отраслей.

Решетников: Новые заводы СПГ загрузят работой российское машиностроение

Участников и посетителей выставки ожидает насыщенная деловая программа по всем направлениям развития металлургии и металлообработки, тяжелого машиностроения, маркетингу рынка металлов. "Виртуальная реальность" этого года продемонстрировала, насколько важно "живое" общение участников рынка друг с другом. Сейчас вдвойне необходим обмен мнениями о трендах на рынке, обновленными прогнозами, лучшими корпоративными наработками, инновационными идеями и практиками. Доклады, встречи и дискуссии, обмен опытом и профессиональные обсуждения помогут игрокам рынка ориентироваться в происходящем и принимать правильные решения.

"Металл-Экспо"2020" поможет привлечь научно-промышленный потенциал в российскую экономику. В рамках выставки в 10-й раз состоится торжественная церемония вручения премии "Главное событие года в металлургии России", призванной популяризировать инновационные проекты отрасли. Лауреатами премии становятся наиболее значимые для металлургии и всей экономики страны проекты.

За лучшие разработки и внедрение в эксплуатацию новейших технологий традиционными золотыми и серебряными медалями "Металл-Экспо" будут награждены производственные и инжиниринговые компании. Во время выставки получат награды победители целого ряда других профессиональных конкурсов. Таким образом, будут представлены и отмечены все важнейшие научно-технические достижения и инновационные разработки металлургической и смежных отраслей.

Сейчас вдвойне необходим обмен мнениями о трендах на рынке, обновленными прогнозами, лучшими корпоративными наработками, инновационными идеями

В рамках отраслевого форума будут скорректированы стратегии компаний и отрасли в целом, обозначены приоритетные направления в развитии оборудования и технологий в металлургической промышленности. Такого рода события - это всегда прекрасная возможность для установления деловых контактов, шанс найти перспективную нишу и получить новый импульс для развития.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральские металлурги обратились в правительство за защитой

Форум металлургов в этот раз проходит в беспрецедентных условиях чрезвычайной волатильности рынков, связанной с пандемией. На этом фоне трудно переоценить важность прямого профессионального общения участников рынка, бизнес-диалога. Площадка "Металл-Экспо", вот уже более четверти века объединяющая профессиональное сообщество, идеально подходит для этого.

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения