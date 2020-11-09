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09.11.2020 18:57
Рубрика: Общество

В России падает число проявлений ксенофобии и экстремизма

Текст: Владимир Емельяненко
В то время, как вызовы пандемии COVID-19 дают всплески ксенофобии в мире - во Франции, Австрии, США - в России идет спад числа ее проявлений. Такое заключение делает доклад Московского бюро по правам человека.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- Заметный спад общего числа проявлений экстремизма, особенно на межнациональной и религиозной почве, фиксируется практически во всех регионах России, - говорит автор доклада, член СПЧ и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод. - Режим самоизоляции, как показывает практика, стал фактором снижения проявлений экстремизма.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Уровень проявлений расистских угроз относительно 2019 года, по данным Московского бюро по правам человека, падает, но риски угрозы их проявлений сохраняются. В ряду лидеров, где все же имели место не раз зафиксированные ксенофобские разборки, - Волгоград, Санкт-Петербург, Брянская, Московская и Саратовская области. Заметно упали террористические угрозы на Северном Кавказе: в 2020 году (данные с января по сентябрь 2020 года - В.Е. ) от них пострадали 44 человека против 889 человек в 2019 году.

- За фактом снижения протестных и радикальный настроений, - считает руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов, - стоят две даты: День Победы и День народного единства. Они доказывают, что Победа и согласие в нашем обществе ковались и достигаются людьми разных национальностей и религий. Но наше умение справляться со "старыми" вызовами - часть проблемы. Другая ее часть - грамотно и вовремя отвечать на вызовы нового радикализма и экстремизма, не важно - предвыборной или экстремистской направленности.

С ним согласился председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

- Взвешенная системная национальная политика в пандемию привела к тому, что экстремистам приходится искать зазор в системе защиты традиционных ценностей межнационального мира и согласия, - говорит Альбир Крганов. - Тем обиднее, что до сих пор приходится слышать, например, устойчивое выражение "исламский экстремизм". Чем умело пользуются те, кто хочет нас рассорить.

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Крганов ответил, что именно по такой схеме имели место разрушение мусульманских могил в Сургуте, где якобы были похоронены "исламские экстремисты". И беспокойство мусульман в Башкортостане, где на условных "исламских экстремистах" отрабатывались учения сцецпоподразделений, противостоящих терроризму.

"При этом важно, что меняется правовая база, которая снижает угрозы радикализма со всех сторон", - заметил профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

Общество Пандемия коронавируса COVID-19

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