В России падает число проявлений ксенофобии и экстремизма

В то время, как вызовы пандемии COVID-19 дают всплески ксенофобии в мире - во Франции, Австрии, США - в России идет спад числа ее проявлений. Такое заключение делает доклад Московского бюро по правам человека.

- Заметный спад общего числа проявлений экстремизма, особенно на межнациональной и религиозной почве, фиксируется практически во всех регионах России, - говорит автор доклада, член СПЧ и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод. - Режим самоизоляции, как показывает практика, стал фактором снижения проявлений экстремизма.

Уровень проявлений расистских угроз относительно 2019 года, по данным Московского бюро по правам человека, падает, но риски угрозы их проявлений сохраняются. В ряду лидеров, где все же имели место не раз зафиксированные ксенофобские разборки, - Волгоград, Санкт-Петербург, Брянская, Московская и Саратовская области. Заметно упали террористические угрозы на Северном Кавказе: в 2020 году (данные с января по сентябрь 2020 года - В.Е. ) от них пострадали 44 человека против 889 человек в 2019 году.

- За фактом снижения протестных и радикальный настроений, - считает руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов, - стоят две даты: День Победы и День народного единства. Они доказывают, что Победа и согласие в нашем обществе ковались и достигаются людьми разных национальностей и религий. Но наше умение справляться со "старыми" вызовами - часть проблемы. Другая ее часть - грамотно и вовремя отвечать на вызовы нового радикализма и экстремизма, не важно - предвыборной или экстремистской направленности.

С ним согласился председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

- Взвешенная системная национальная политика в пандемию привела к тому, что экстремистам приходится искать зазор в системе защиты традиционных ценностей межнационального мира и согласия, - говорит Альбир Крганов. - Тем обиднее, что до сих пор приходится слышать, например, устойчивое выражение "исламский экстремизм". Чем умело пользуются те, кто хочет нас рассорить.

Крганов ответил, что именно по такой схеме имели место разрушение мусульманских могил в Сургуте, где якобы были похоронены "исламские экстремисты". И беспокойство мусульман в Башкортостане, где на условных "исламских экстремистах" отрабатывались учения сцецпоподразделений, противостоящих терроризму.

"При этом важно, что меняется правовая база, которая снижает угрозы радикализма со всех сторон", - заметил профессор Государственного университета управления Владимир Волох.