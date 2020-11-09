Единые стандарты и подходы для аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" будут разработаны в России к 2022 году. Программа "Безопасный город" учтет 12 ключевых рисков и типовые сценарии реагирования на них. Об этом сообщили в МЧС России.

Программой занимаются уже пять лет, но заметных прорывных итогов пока не видно. Но для того есть веские основания. Она реально очень сложная как в плане разработки, так и в плане реализации в условиях такой огромной страны, как наша. Смысл ее в том, чтобы создать систему, прежде всего информационную, которая облегчала бы жизнь гражданам, например, помогала легко передвигаться по дорогам, и плюс позволяла бы многим ведомствам, например, правоохранительным, контролировать ситуацию для успешного раскрытия преступлений.

Спасателям же система должна помогать отслеживать и ликвидировать различные ЧС на самых ранних стадиях.

Но в процессе разработки такой сложной комплексной системы всплыли проблемы обмена информацией между ведомствами, сопряжения их IT-систем и совмещения информационных протоколов друг с другом для взаимного доступа к информационным базам. К тому же развитие сетей в российских регионах оказалось настолько разным, что в некоторых из них уже достаточно продвинулись по реализации программы, а другие еще и не приступали.

Но вот теперь появилась ясность с этим проектом. Уже разработаны проекты правовых документов по построению и развитию комплекса. Также будет создан испытательный стенд для апробации и отладки программно-технических решений "Безопасного города".

Планировалось, что ядром комплекса станут видео и различные другие следящие и контролирующие системы для передачи и обработки информации в едином информационном пространстве.

Сейчас работы по созданию компонентов АПК "Безопасный город" ведутся всеми субъектами РФ.