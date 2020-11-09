В Румынии вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения, введенные из-за коронавируса, вступают в силу в Румынии 9 ноября. В частности, начинает действовать комендантский час и обязательный масочный режим.

Как заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раед Арафат, с 23:00 до 05:00 запрещено свободное перемещение граждан. Тем, кто находится на улице в ночное время, нужно предъявить документы, подтверждающие эту необходимость: рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Кроме того, все школы страны перейдут на дистанционное обучение.