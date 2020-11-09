В Шанхае представлены товары со всего мира

Обычные посетители могут увидеть и приобрести товары стран-экспонентов в торговом центре Sunland в шанхайском районе Пудун.

Еще в прошлом году в рамках импортной ЭКСПО в ТЦ Sunland открыли павильон стран "Одного пояса и одного пути". Сейчас там представлено множество товаров из стран и регионов этой инициативы. Это не просто торговая площадка, а, как говорят ее создатели, место, объединяющее культуры и страны.

Как рассказали сотрудники торгового центра Sunland, здесь представлены отделы более 20 стран и регионов, в том числе России, Испании, Японии, Республики Корея и др. В них можно найти множество товаров, представленных на ЭКСПО в этом году. Атмосфера здесь такая же, как и на знаменитой выставке.