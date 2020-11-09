В школах могут ввести недельные каникулы при многодневном голосовании

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предложении, которое она озвучила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября. В тех школах, где организуются избирательные участки, она предложила ввести единую каникулярную неделю на период выборов. Это касается случаев, когда голосование длится несколько дней.

Об этой инициативе глава ЦИК сообщила в интервью ТАСС. Она также рассказала о реакции президента: Путин, по словам Памфиловой, дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.

"Президент меня услышал и дал соответствующее поручение", - отметила председатель комиссии.

По ее словам, решение необходимо будет найти вместе с законодателями, экспертами и при участии ряда заинтересованных ведомств.

Единая каникулярная неделя в школах, где проходит голосование, необходима потому, что "очень много преподавателей являются членами комиссий". К тому же, "добрая половина участков находится в образовательных учреждениях".

Еще одна причина - "после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места". А учителя и все остальные организаторы выборов в ходе такой паузы будут иметь возможность "немного прийти в себя", подчеркнула Памфилова.

"Единые каникулы - это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей - в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре", - резюмировала она.

Глава ЦИК считает, что ее предложение может быть обсуждено наряду с другими вариантами.