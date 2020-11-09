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09.11.2020 16:09
Рубрика: В мире

В США испытали вакуумный поезд Hyperloop с пассажирами

Текст: Юрий Когалов

Американская компания Virgin Hyperloop, занимающаяся созданием высокоскоростного вакуумного поезда, провела первые испытания прототипа с пассажирами внутри. Как отмечается на сайте разработчика, тестовый запуск на полигоне в пустыне Невада прошел успешно.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Внутри капсулы, промчавшейся на скорости в 160 км в час по тоннелю длиной 500 метров, находились два человека. Испытателями стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Как отметили в компании, таким образом была продемонстрирована безопасность подобного вида путешествий.

"Когда мы начали работу в гараже более 6 лет назад, цель была проста - изменить способ передвижения людей", - напомнил Гигель. "Сегодня мы совершили гигантский скачок к этой мечте", - отметил он.

Прежде чем утроить первое испытание с пассажирами, компания провела свыше 400 тестов той самой двухместной капсулы. Серийная модель будет вмещать гораздо больше пассажиров - до 28 человек. А разгоняться вакуумный поезд, согласно расчетам, сможет до тысячи км в час.

Как ожидается, теперь в штате Западная Виргиния будет построен 10-километровый тоннель, чтобы продемонстрировать поезд федеральным регуляторам.

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