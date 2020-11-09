В США испытали вакуумный поезд Hyperloop с пассажирами

With investment from #Dubai-based @DP_World, @virginhyperloop makes history today as the first passengers successfully traveled in a Hyperloop pod, a significant milestone for hyperloop technology. pic.twitter.com/AtciQ5Qayv — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 9, 2020

Американская компания Virgin Hyperloop, занимающаяся созданием высокоскоростного вакуумного поезда, провела первые испытания прототипа с пассажирами внутри. Как отмечается на сайте разработчика, тестовый запуск на полигоне в пустыне Невада прошел успешно.

Внутри капсулы, промчавшейся на скорости в 160 км в час по тоннелю длиной 500 метров, находились два человека. Испытателями стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Как отметили в компании, таким образом была продемонстрирована безопасность подобного вида путешествий.

"Когда мы начали работу в гараже более 6 лет назад, цель была проста - изменить способ передвижения людей", - напомнил Гигель. "Сегодня мы совершили гигантский скачок к этой мечте", - отметил он.

Прежде чем утроить первое испытание с пассажирами, компания провела свыше 400 тестов той самой двухместной капсулы. Серийная модель будет вмещать гораздо больше пассажиров - до 28 человек. А разгоняться вакуумный поезд, согласно расчетам, сможет до тысячи км в час.

Как ожидается, теперь в штате Западная Виргиния будет построен 10-километровый тоннель, чтобы продемонстрировать поезд федеральным регуляторам.