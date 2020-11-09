В Великобритании будут бороться с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Власти Великобритании договорились с руководством крупнейших социальных сетей ограничить распространение неверных данных о вакцинах от коронавируса. Речь об этом шла во время виртуального "круглого стола" с участием министра цифровых технологий Оливера Доудена, главы минздрава Мэтта Хэнкока и представителей Facebook, Twitter и Google.

На встрече стороны сошлись во мнении, что ни одна компания не должна извлекать прибыль от продвижения дезинформации о вакцинах от COVID-19, пишет РИА Новости. Также соцсети должны более оперативно реагировать на сомнительный контент и сотрудничать с властями в распространении научно верных сведений, в первую очередь от Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Сейчас в стране ведется работа сразу над несколькими вакцинами от коронавируса, лидерами считаются препараты, разрабатываемые в Оксфорде и в лондонском Imperial College.