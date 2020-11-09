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09.11.2020 20:41
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 14 тысяч 483 военнослужащих.

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По сведениям на вечер 9 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от Covid 58 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, увеличилась до 57 тысяч 595 человек.

В то же время 3 тысячи 794 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Две тысячи триста тридцать пять пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят один человек изолирован по месту службы. Семнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. 1 391 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 7 человек, в состоянии средней тяжести -19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали более чем 10 тысячам пациентов, 2 тысячи 673 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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