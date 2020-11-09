В Windows появилась долгожданная функция

Участникам программы тестирования бета-версий Windows 10 стала доступна новая возможность приложения "Ваш телефон", которая позволяет запускать Android-приложения на экране компьютера.

Как пишет Windows Latest, пользователи, которые зарегистрированы как тестеры, теперь могут одновременно пользоваться несколькими приложениями для Android в среде Windows. Вот как это выглядит.

Фото: Twitter

В будущем "Ваш телеф" получит новые возможности - в частности, пользователи смогут менять размер окон Android-приложений. Сейчас они выглядят так же, как на экранах смартфонов.

"Ваш телефон" на сегодняшний день работает с несколькими десятками смартфонов Samsung. Мобильное устройство должно быть подключено к той же беспроводной сети, что и ПК.