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В Windows появилась долгожданная функция

Текст:   Антон Благовещенский
09.11.2020,  
14:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Участникам программы тестирования бета-версий Windows 10 стала доступна новая возможность приложения "Ваш телефон", которая позволяет запускать Android-приложения на экране компьютера.

Как пишет Windows Latest, пользователи, которые зарегистрированы как тестеры, теперь могут одновременно пользоваться несколькими приложениями для Android в среде Windows. Вот как это выглядит.

Фото: Twitter

В будущем "Ваш телеф" получит новые возможности - в частности, пользователи смогут менять размер окон Android-приложений. Сейчас они выглядят так же, как на экранах смартфонов.

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"Ваш телефон" на сегодняшний день работает с несколькими десятками смартфонов Samsung. Мобильное устройство должно быть подключено к той же беспроводной сети, что и ПК.

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Фото: Скриншот YouTube
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