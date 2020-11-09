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09.11.2020 01:18
Рубрика: Спорт

"Валенсия" с Черышевым разгромила "Реал" благодаря трем пенальти

Текст: Максим Домчев
"Валенсия" в матче чемпионата Испании разгромила на своем поле "Реал" - 4:1. Команда Дениса Черышева трижды реализовала пенальти.
Фото: AFP/JOSE JORDAN Фото: AFP/JOSE JORDAN
Фото: AFP/JOSE JORDAN

Матч девятого тура на стадионе "Месталья" не сулил "Реалу", вышедшему на поле в розовой форме, серьезных проблем. "Летучие" мыши в нынешнем сезоне не впечатляют, что и подтвердил гол Карима Бензема на 23-й минуте.

Фото: AFP/Miguel Medina
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Затем "Валенсия", в составе которой с первых минут на поле вышел футболист сборной России Денис Черышев, получила право на первый пенальти. Его реализовал со второй попытки Карлос Солер. В первом случае, кстати, неудачном для бьющего, его партнер слишком рано вбежал в штрафную.

На 43-й минуте в свои ворота отправил мяч защитник мадридцев Рафаэль Варан, которому способствовал в его ошибке именно Черышев.

Второй тайм стал для "Реала" сущим бедствием. Марсело и Серхио Рамос дважды нарушили правила в своей штрафной и Солер оформил хет-трик.

Победа вывела "Валенсию" на девятое место с 11-ю набранными очками. "Реал", в активе которого 16 очков, занимает четвертое место.

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