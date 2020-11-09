Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США

Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества двух стран. Документ в понедельник подписал президент республики Анджей Дуда.

По его словам, данное соглашение позволит укрепить не только военное, но и экономическое сотрудничество двух стран. Новый договор понадобился в связи с увеличением американского военного присутствия в Польше, что в Варшаве считают крайне важным. "Он укрепляет безопасность нашей части Европы", - заявил Дуда. Он также отметил, что соглашение "отвечает требованиям современности и будущего развития военного сотрудничества между Польшей и США". "Мы все верим в то, что это сотрудничество будет развиваться и в плане численности, и развития инфраструктуры, и создания тренировочной базы, а также и в области проведения учений", - заявил Дуда, слова которого приводит ТАСС.

Соглашение предусматривает создание в Познани штаб-квартиры передового центра командования Пятого армейского корпуса США и инфраструктуры, способной принять до 20 тысяч солдат. Речь, в частности, идет о создании центра боевой подготовки в Дравско-Поморске, базы беспилотных летательных аппаратов в Ласке, а также размещении подразделения спецназа США в городе Люблинец. В Вроцлав-Страховице разместится штаб-квартира погрузочно-разгрузочной авиабазы ВВС США, в Повидзе - штаб боевой авиационной бригады, батальон тылового обеспечения боевых действий и объект спецназа. Бронетанковая бригада боевой группы будет дислоцирована в Жагани - Свентошуве.

При этом Польша предоставит американским военнослужащим бесплатное жилье, питание, топливо. Предполагается, что на эти цели ежегодно будет уходить порядка 500 миллионов злотых (135 миллионов долларов).