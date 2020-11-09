В следующем году в России может появиться единый портал занятости, а в ближайшем будущем заработать институт страхования от безработицы.

Как рассказал "Российской газете" первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, готовятся два законопроекта, которые изменят существующий закон о занятости. По мнению Исаева, в следующем году этому закону исполнится уже 30 лет, и он уже не отвечает сегодняшним вызовам.

Программа-минимум, которую нужно принять незамедлительно, - расширить федеральные полномочия в сфере занятости и регламентировать работу служб занятости. Эти поправки "Единая Россия" намерена внести уже на этой неделе, а принять их до конца нынешнего года, чтобы уже с 1 января 2021 года они заработали.

"Законопроект предполагает, что называется, "срочный ремонт" закона. То, что нужно сделать уже сейчас - онлайн-формат, создание единого для всей России портала занятости, расширение федеральных полномочий в этой сфере", - пояснил Исаев. Он напомнил, что занятостью в основном занимаются регионы, а необходимо налаживать межрегиональные связи. "Это должно быть основным, а не завоз мигрантов из-за рубежа. Вот эти все вещи мы постараемся максимально учесть в небольшом законопроекте", - подчеркнул Исаев.

Задача-максимум, по его словам, - разработать фундаментальный законопроект о занятости населения. Это должно произойти до конца работы нынешнего состава нижней палаты парламента. По словам Исаева, в рамках работы над этим законопроектом будет принято окончательное решение о возможном переходе к страхованию от безработицы. Такой формат существует и успешно действует во многих странах мира. Кроме того, решено ввести общие принципы предоставления пособий, а также установить дополнительные условия поддержки занятости "таких уязвимых групп населения, как инвалиды, молодые специалисты".

Нужно создать единый портал занятости и в целом расширить федеральные полномочия в этой сфере

О возвращении института страхования от потери работы эксперты говорят уже давно. В частности, на нем настаивают профсоюзы. Ведь сегодня появляется много новых вызовов, поэтому от потери работы не застрахован никто. Но люди должны пережить сложный период достойно.

К тому же страховка от безработицы - не такое уж и нововведение для России. Как напомнил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, до 2001 года в России за счет работодателей страховали работников на случай потери работы. Размер обязательного страхования составлял 2% от заработной платы работника. Это давало возможность в случае потери работы или сокращения рабочего времени получать 80% от размера утраченного заработка.

Между тем

Питер: 500 000 вакансий при безработице

Петербург ощутил нехватку дворников, почтальонов, подсобных рабочих - тех, кого принято называть "специалистами ручного труда". Как поясняют эксперты, сейчас такой перекос на рынке - следствие пандемии коронавируса.

С введением противоэпидемических мер в Петербурге освободилось до полумиллиона рабочих мест. Так, по данным регионального ГУ МВД России, ежемесячно в городе насчитывалось 230 - 250 тысяч действующих патентов, дающих разрешение на работу в Северной столице гражданам других государств. Сегодня их число сократилось примерно до 180 тысяч. Еще примерно 400 тысяч внутренних мигрантов из других регионов РФ вернулись, как выражаются специалисты, "в места исхода".

Если в доковидные времена в Петербурге официально было зарегистрировано около 13 тысяч безработных и примерно 32 тысячи вакансий, то картина сегодняшнего дня выглядит ровно наоборот: около 105 тысяч соискателей на 37 тысяч рабочих мест, то есть конкурс в три человека на место.

Конечно, в реальности ситуация не такая прямолинейная: какие-то специалисты востребованы больше, какие-то меньше. Вакансии в рамках так называемых "дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда", формируются с учетом запроса работодателей. А поскольку такие меры направлены на поддержку как можно более широкого круга граждан, предлагается чаще всего неквалифицированный труд. Но суперконкуренции за эти рабочие места нет.

У тех, кто согласится на общественные работы, заработная плата будет примерно на том же уровне: не менее 19 тысяч рублей им должен платить работодатель (из них 15 769 рублей на каждого работника в месяц дает государство), при этом за соискателем сохраняется пособие по безработице, средний размер которого составляет 8,1 тысячи рублей. Работодатели одновременно получат возможность или сохранить сотрудников и компенсировать свои затраты на это, или заместить отток рабочей силы.

- Пассажирский порт "Морской фасад" организовал семь рабочих мест по позиции "береговой матрос", все эти вакансии уже заняты, - рассказал первый зампредседателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев. - Калининское садово-парковое хозяйство на период листопада создало 100 рабочих мест. А самое большое предложение - у "Почты России", которая предлагает в Петербурге и Ленобласти в общей сложности 720 позиций: оператор связи, почтальон, рабочий сортировочного центра.

Финансирование программы временной занятости и общественных работ пока рассчитано до конца года. Однако Рогачев уверен, что значительное количество рабочих мест, сформированных на время ее действия, продолжит свое существование, ведь потребность в рабочих руках никуда не денется.

Подготовила Мария Голубкова, Санкт-Петербург