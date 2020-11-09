Министерство юстиции РФ вынесло на общественное обсуждение проект поправок в правила внутреннего распорядка колоний: максимальный вес посылки или передачи для осужденного будет ограничен 20 килограммами. Максимальный вес бандероли в тюрьму не сможет превышать 5 килограмм.

До сих пор максимальный вес одной посылки или бандероли в тюрьму определяется почтовыми правилами. Вес одной передачи не должен превышать установленный вес одной посылки. Несколько лет назад "Почта России" утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных посылок - до 50 килограммов. Соответственно, на такую максимальную тяжесть могли ориентироваться и родственники заключенных, отправляющие посылки или готовящие передачи.

Напомним, передачи, в отличие от посылок, родные и близкие лично доставляют в колонии. Поэтому, строго говоря, родственники заключенного могли принести к воротам казенного дома передачу в два-три пуда и потребовать ее принять. При этом, согласно правилам, утвержденным минюстом, общий вес вещей и продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, не должен превышать 36 килограммов.

Все, что не умещается в "ручную кладь" заключенного, либо сдается на склад, либо уничтожается. Кроме того, если родственник вышлет осужденному посылку весом в 50 кг, не факт, что почта сможет ее доставить. Прием и выдача посылок весом от 20 до 50 кг производятся в специально выделенных для этого отделениях почтовой связи.

Общий вес вещей и продуктов питания, которые осужденному разрешено иметь при себе: 36 кг

Однако далеко не все колонии находятся рядом с такими специальными отделениями, что ставит осужденных в неравное положение. У отбывающих наказание в одних колониях была теоретическая возможность принимать тяжеловесные посылки, у осужденных в других колониях - нет. Поэтому недавно были приняты поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые прямо предусматривают максимальный вес для посылок и передач. Он не должен будет превышать 20 килограммов, вес бандероли - не более 5 килограммов. Закон вступает в силу 17 января будущего года. Теперь министерство юстиции подготовило соответствующие изменения в правила внутреннего распорядка. Кроме того, вводится запрет присылать в бандеролях лекарства осужденным: препараты разрешено передавать только в посылках и передачах.