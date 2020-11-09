Владимир Климанов: Регионы ждет полоса финансовых стрессов

Новости

В Малайзии закрылись все школы из-за новой вспышки коронавируса 07:35
Меланья Трамп призвала к честному подсчету голосов 07:16
Школьникам Хабаровского края предложили перейти на дистанционку 06:59
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП 06:40
В Роспотребнадзоре порекомендовали ежедневно делать уборку из-за COVID-19 06:33
В Великобритании будут бороться с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 05:59
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19 05:58
Во Владивостоке напали на режиссера фильма по роману Лукьяненко 05:28
Цеков: В случае сноса памятника Екатерине II Киев должен отказаться от ряда областей 05:11
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды 04:36
Фильм "Ведьмы" продолжил лидировать в российском кинопрокате на выходных 04:14
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19 04:05
Джордж Буш-младший заявил о праве Трампа добиваться пересчета голосов 03:33
Синоптики предупредили о затяжном похолодании в европейской части страны 03:30
В штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о признании поражения 02:47
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР 01:57
Гендиректор "Зенита" прокомментировал скандальное видео Дзюбы 01:46
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов России 01:38
"Валенсия" с Черышевым разгромила "Реал" благодаря трем пенальти 01:18
Коалиция США опровергла сообщение о гибели американских военных в Сирии 00:51
Власти ОАЭ разрешили гражданский брак и употребление алкоголя 00:36
Гасперини похвалил Миранчука за игру против "Интера" 00:28
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием 08.11.2020
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 08.11.2020
Москвичей предупредили о гололедице 08.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Владимир Климанов: Регионы ждет полоса финансовых стрессов

Текст: Ульяна Блажчишина (Калининград)
Регионам необходимо формировать свои резервные фонды, чтобы легче было противостоять кризисным ситуациям, считает доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Об этом он заявил на "Совете с экспертом" в "Российской газете".

В мае этого года я уже брала интервью у Владимира Климанова. Тогда как раз говорили о резильентности российских регионов. То есть об их способности противостоять и успешно восстанавливаться от экономических потрясений, сбрасывающих их с траектории развития. Владимир Викторович сказал тогда, что очень важно использовать индекс региональной резильентности при формировании стратегии регионального социально-экономического развития и даже в какой-то мере при формировании бюджетов. На "Совете с экспертом" я решила продолжить эту тему.

Владимир Викторович, сейчас регионы активно формируют свои бюджеты на следующие три года. Как, по вашему ощущению, изменился ли подход к формированию бюджетов? Активнее ли теперь регионы закладывают риски и механизмы их минимизации?

Владимир Климанов: 18 марта федеральный бюджет по расходам был пересмотрен в сторону увеличения. И вслед за этим регионы активно пересмотрели свои бюджеты в первом квартале. Тоже в сторону увеличения. А в это время ковидный кризис уже стучался в дверь. Но эти риски, понятно, нигде не учитывали в бюджетном процессе.

Поэтому на будущее надо все-таки закладывать какое-то резервирование. Но я не слышал о том, что кто-то где-то создает региональные резервные фонды. А такая возможность есть, она заложена в Бюджетном кодексе. Но, похоже, мало кто об этом вспоминает. Тогда как такие фонды банально необходимы, хотя бы для того, чтобы иметь хоть какой-то маневр с точки зрения расходования средств в течение года. И здесь ничего другого не придумано.

А как расчет долговой устойчивости регионов? Его собирались вводить с 2021 года.

Владимир Климанов: Принято решение отложить введение этого инструмента. Фактически мы были готовы с 2021 года ввести новую систему ранжирования регионов или групп регионов по степени их долговой устойчивости. Это, конечно, не полный комплект для резильентности или для бюджетной устойчивости в целом. Но хотя бы в части долга - уже хорошо. Но расчет долговой устойчивости опять отложили. И это плохо, на мой взгляд. Фактически сейчас я не вижу никаких реальных посылов к тому, что где-то что-то в регионах учитывают в плане резильентности.

Регионы получат 60 млрд бюджетных средств на оказание помощи гражданам по соцконтракту

Так же, как и на федеральном уровне. Все эксперты в один голос твердят, что чересчур оптимистичный экономический прогноз ложится в основу формирования доходной части бюджета - три процента на следующий год. Но на федеральном уровне есть Фонд национального благосостояния. Хотя бы ведется дискуссия, как его распечатывать, как изменить бюджетное правило. На региональном уровне нет таких резервных фондов. И есть такое подозрение, что многие регионы даже пойдут по пути искусственного наращивания объемов, лишь бы потом претендовать на дополнительную финансовую помощь. Раз все заглушается федеральными деньгами, значит, давайте больше просить дополнительных дотаций на сбалансированность.

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Казна Бюджеты регионов

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения