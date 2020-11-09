Владимир Климанов: Регионы ждет полоса финансовых стрессов

Регионам необходимо формировать свои резервные фонды, чтобы легче было противостоять кризисным ситуациям, считает доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Об этом он заявил на "Совете с экспертом" в "Российской газете".

В мае этого года я уже брала интервью у Владимира Климанова. Тогда как раз говорили о резильентности российских регионов. То есть об их способности противостоять и успешно восстанавливаться от экономических потрясений, сбрасывающих их с траектории развития. Владимир Викторович сказал тогда, что очень важно использовать индекс региональной резильентности при формировании стратегии регионального социально-экономического развития и даже в какой-то мере при формировании бюджетов. На "Совете с экспертом" я решила продолжить эту тему.

Владимир Викторович, сейчас регионы активно формируют свои бюджеты на следующие три года. Как, по вашему ощущению, изменился ли подход к формированию бюджетов? Активнее ли теперь регионы закладывают риски и механизмы их минимизации?

Владимир Климанов: 18 марта федеральный бюджет по расходам был пересмотрен в сторону увеличения. И вслед за этим регионы активно пересмотрели свои бюджеты в первом квартале. Тоже в сторону увеличения. А в это время ковидный кризис уже стучался в дверь. Но эти риски, понятно, нигде не учитывали в бюджетном процессе.

Поэтому на будущее надо все-таки закладывать какое-то резервирование. Но я не слышал о том, что кто-то где-то создает региональные резервные фонды. А такая возможность есть, она заложена в Бюджетном кодексе. Но, похоже, мало кто об этом вспоминает. Тогда как такие фонды банально необходимы, хотя бы для того, чтобы иметь хоть какой-то маневр с точки зрения расходования средств в течение года. И здесь ничего другого не придумано.

А как расчет долговой устойчивости регионов? Его собирались вводить с 2021 года.

Владимир Климанов: Принято решение отложить введение этого инструмента. Фактически мы были готовы с 2021 года ввести новую систему ранжирования регионов или групп регионов по степени их долговой устойчивости. Это, конечно, не полный комплект для резильентности или для бюджетной устойчивости в целом. Но хотя бы в части долга - уже хорошо. Но расчет долговой устойчивости опять отложили. И это плохо, на мой взгляд. Фактически сейчас я не вижу никаких реальных посылов к тому, что где-то что-то в регионах учитывают в плане резильентности.

Так же, как и на федеральном уровне. Все эксперты в один голос твердят, что чересчур оптимистичный экономический прогноз ложится в основу формирования доходной части бюджета - три процента на следующий год. Но на федеральном уровне есть Фонд национального благосостояния. Хотя бы ведется дискуссия, как его распечатывать, как изменить бюджетное правило. На региональном уровне нет таких резервных фондов. И есть такое подозрение, что многие регионы даже пойдут по пути искусственного наращивания объемов, лишь бы потом претендовать на дополнительную финансовую помощь. Раз все заглушается федеральными деньгами, значит, давайте больше просить дополнительных дотаций на сбалансированность.

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".