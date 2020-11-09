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09.11.2020 00:36
Рубрика: В мире

Власти ОАЭ разрешили гражданский брак и употребление алкоголя

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Зейд Аль Нахайян в субботу утвердил поправки в законы о личном статусе и гражданских отношениях, а также в федеральный уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Об этом сообщило эмиратское издание National.

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По его данным, декриминализирована статья об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии. Это означает, что за употребление, хранение или продажу спиртных напитков в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах человек без лицензии не будет подвергаться судебному преследованию. При этом по-прежнему сохраняется возрастной ценз 21 год. За продажу напитков несовершеннолетним ждет наказание, пишет ТАСС.

Кроме того, по информации издания Grazia, изменения в законодательстве отныне разрешают совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. При этом ужесточается наказание за нападение на несовершеннолетних и людей с ограниченными умственными способностями. Более жесткое наказание предусмотрено за преследования и домогательства в отношении женщин.

Утвержденные поправки также отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства.

В мире Ближний Восток ОАЭ

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