Врачи смогут принимать пациентов дистанционно

"Сегодня уже подготовлен законопроект, который подразумевает включение с 2022 года в программу государственных гарантий оплаты дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией", - пояснил он, подчеркнув, что пациенты с таким диагнозом смогут не только посещать врачей в поликлиниках очно, но также записываться к ним на удаленный прием.
Проводиться телемедицинские консультации будут в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса "Моё здоровье". В пилотном режиме услуга будет предоставлена уже со следующего года жителям ряда регионов, в числе которых - Москва, Калужская и Сахалинская области. "За год мы планируем отработать эту модель. С технологичной точки зрения проблем вообще нет. Нужно понять экономику: как вписать услугу в программу ОМС, разработать тарификацию", - говорит Пугачев.
Полностью интервью с заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".