Врачи смогут принимать пациентов дистанционно

Первые телемедицинские консультации станут доступны россиянам в рамках обязательного медицинского страхования с 2022 года. Однако врачи смогут дистанционно наблюдать пациентов только с некоторыми заболеваниями, возможный перечень нозологий обсуждается. Об этом "РГ" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

"Сегодня уже подготовлен законопроект, который подразумевает включение с 2022 года в программу государственных гарантий оплаты дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией", - пояснил он, подчеркнув, что пациенты с таким диагнозом смогут не только посещать врачей в поликлиниках очно, но также записываться к ним на удаленный прием.

Проводиться телемедицинские консультации будут в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса "Моё здоровье". В пилотном режиме услуга будет предоставлена уже со следующего года жителям ряда регионов, в числе которых - Москва, Калужская и Сахалинская области. "За год мы планируем отработать эту модель. С технологичной точки зрения проблем вообще нет. Нужно понять экономику: как вписать услугу в программу ОМС, разработать тарификацию", - говорит Пугачев.

Полностью интервью с заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".