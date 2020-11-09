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09.11.2020 09:00
Рубрика: Общество

Врачи смогут принимать пациентов дистанционно

Текст: Елена Манукиян
Первые телемедицинские консультации станут доступны россиянам в рамках обязательного медицинского страхования с 2022 года. Однако врачи смогут дистанционно наблюдать пациентов только с некоторыми заболеваниями, возможный перечень нозологий обсуждается. Об этом "РГ" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
Фото: https://rg.ru/2020/11/06/v-regionah-poiaviatsia-telemedicinskie-centry-dlia-pacientov-s-covid-19.html Фото: https://rg.ru/2020/11/06/v-regionah-poiaviatsia-telemedicinskie-centry-dlia-pacientov-s-covid-19.html
Фото: https://rg.ru/2020/11/06/v-regionah-poiaviatsia-telemedicinskie-centry-dlia-pacientov-s-covid-19.html
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Сегодня уже подготовлен законопроект, который подразумевает включение с 2022 года в программу государственных гарантий оплаты дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией", - пояснил он, подчеркнув, что пациенты с таким диагнозом смогут не только посещать врачей в поликлиниках очно, но также записываться к ним на удаленный прием.

Проводиться телемедицинские консультации будут в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса "Моё здоровье". В пилотном режиме услуга будет предоставлена уже со следующего года жителям ряда регионов, в числе которых - Москва, Калужская и Сахалинская области. "За год мы планируем отработать эту модель. С технологичной точки зрения проблем вообще нет. Нужно понять экономику: как вписать услугу в программу ОМС, разработать тарификацию", - говорит Пугачев.

Полностью интервью с заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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