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09.11.2020 18:33
Рубрика: Власть

Продается все о каждом

Верховный суд разъяснил правила рассмотрения споров о защите персональных данных граждан
Текст: Наталья Козлова
Крайне актуальное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересматривал итоги спора гражданина, который пытался защитить свои персональные данные. Их на всеобщее обозрение выложила некая фирма, зарегистрированная на далеких тропических островах.
Местный суд обязан принять иск о защите персональных данных и компенсации ущерба. Фото: iStock Местный суд обязан принять иск о защите персональных данных и компенсации ущерба. Фото: iStock
Местный суд обязан принять иск о защите персональных данных и компенсации ущерба. Фото: iStock

В ходе рассмотрения этого дела было наглядно продемонстрировано, как правильно поступать в подобных случаях. Ведь саму процедуру таких исков не всегда до конца понимают даже наши суды.

А подобных споров о защите персональных данных в последнее время стало так много, что на проблему приходится обращать внимание не только самим гражданам, но и правоохранителям, юристам, законодателям.

Кому только ни нужны в настоящее время наши персональные данные - от воров и мошенников всех мастей до коммерсантов, рассылающих рекламу своих товаров или услуг.

Поэтому имя человека, его адрес, паспортные данные и прочее с каждым днем становятся все дороже. В итоге сложился целый нелегальный рынок, на котором можно купить персональные данные, а их хозяева даже знать об этом не будут.

Сегодня, чтобы взыскать через суд убытки от утечки персональных данных, гражданин должен обладать железными нервами и здоровьем

Между тем, сегодня, чтобы взыскать через суд убытки от утечки персональных данных, гражданин должен обладать железными нервами и здоровьем. Ему надо доказать не только факт нарушения, но и размер своих убытков от разглашения, а также причинно-следственную связь между нарушением и убытками. Да и штрафы Роскомнадзора за нарушение прав субъектов персональных данных доходят лишь до 75 000 рублей.

Но и такие суммы за последние годы не присуждали.

Наши суды ограничиваются 10-20 тысячами рублей компенсации. Хотя в Европе предусмотрены штрафы до 4 процентов оборота компании. А это заставляет организации ответственно подходить к вопросам защиты персональных данных.

Фото: GettyImages
Как уберечь персональные данные от кражи в Сети

Сегодня в России, как подчеркивают специалисты, судебная практика по таким спорам только начинает формироваться. Подчеркнем сразу - ведущая роль в спорах о защите данных принадлежит Роскомнадзору. Именно он обладает главными полномочиями при контроле за соблюдением закона.

Наша история началась на Дальнем Востоке, где гражданин написал заявление в местное управление Роскомнадзора. В заявлении было сказано, что в интернете без его разрешения некая фирма с Багамских островов распространяла его персональные данные.

Роскомнадзор поступил как положено - от имени заявителя отправил иск в суд. В нем было требование защитить права гражданина как субъекта персональных данных и ограничить доступ к информации о нем.

Но Центральный районный суд Хабаровска исковое заявление не принял. По логике суда, требования заявителя - административные. А раз так, то они не должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Отказ был обжалован, но апелляции поддержала коллег. Она заявила, что требования Роскомнадзора связаны с административным регулированием правовой деятельности интернет-ресурса как СМИ, поэтому выводы райсуда о рассмотрении спора в административном порядке верны.

В итоге всех споров дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. И там с мнением дальневосточных судов не согласились.

Верховный суд начал с того, что напомнил: Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с иском в защиту субъектов персональных данных. В том числе и неопределенного круга лиц. Это сказано в Законе "О персональных данных". Также ведомство имеет право представлять пострадавших в суде.

А еще Верховный суд указал на статью 26 Гражданского процессуального кодекса. Там сказано, что иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе об убытках или компенсации морального вреда, можно предъявлять в суд по месту жительства истца. Поэтому заявление в защиту жителя Дальнего Востока надо было рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Сложился целый нелегальный рынок, на котором можно купить персональные данные граждан

Как правило, истцом в судах о защите персональных данных обычно выступает гражданин, с персональными данными которого совершены незаконные, по его мнению, действия. Сам Роскомнадзор реже, чем простые граждане, обращается с исками в суд. Обычно ответчиком в таких спорах оказывается оператор персональных данных или тот, кто получил доступ к персональным данным гражданина.

Весной этого года стало известно, что Госдуме и Роскомнадзору предложили законодательно ужесточить ответственность за нарушения в сфере персональных данных. Если предложение пройдет, то за каждый доказанный случай утечки данных граждане смогут требовать от бизнеса и госорганов компенсацию от 500 000 до 5 миллионов рублей. Такую инициативу озвучила Ассоциация юристов России. Там подготовили предложения по изменению закона "О персональных данных". АЮР хочет обязать операторов персональных данных, в числе которых есть все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие сведения, по требованию граждан выплачивать им, по решению суда, в случае утечки компенсацию в размере от 500 000 до 5 миллионов рублей. Если утечка данных произошла по вине пользователя, то оператор освобождается от ответственности.

Возможность взыскать компенсацию с компании в случае утечки теоретически есть и сейчас, но, по мнению АЮР, она сильно затруднена.

В качестве примера можно вспомнить одно из таких дел, когда истец обратился к администратору домена с требованием удалить с сайта профиль истца, содержащий его персональные данные, и отзывы пользователей. Но получил отказ. Тогда дело принял по заявлению гражданина районный суд. По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации - в суд по ее адресу.

Фото: iStock
Штрафы за разглашение персональных данных могут вырасти в 10 раз

При этом иски о защите прав хозяина персональных данных, в том числе о возмещении убытков, компенсации морального вреда, могут предъявляться и в суд по месту жительства истца.

Если нарушен закон о персональных данных, пострадавший человек может защищаться и с помощью Закона "О защите прав потребителей". В таком случае иск можно предъявить по выбору истца в суд по месту нахождения ответчика-организации. А если ответчиком является индивидуальный предприниматель - по месту его жительства, по месту жительства или пребывания истца либо по месту заключения или исполнения договора. Это сказано в 29-й статье ГПК и в статье 17 Закона "О защите прав потребителей".

Требования, связанные с нарушением прав на обработку персональных данных, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства на основании норм ГПК. Это означает, что суды самостоятельно оценивают, относится ли та или иная информация к персональным данным, подлежит ли она защите.

В нашем случае Верховный суд отменил отказные решения дальневосточных коллег и велел рассмотреть требование гражданина.

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