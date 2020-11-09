Крайне актуальное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересматривал итоги спора гражданина, который пытался защитить свои персональные данные. Их на всеобщее обозрение выложила некая фирма, зарегистрированная на далеких тропических островах.

В ходе рассмотрения этого дела было наглядно продемонстрировано, как правильно поступать в подобных случаях. Ведь саму процедуру таких исков не всегда до конца понимают даже наши суды.

А подобных споров о защите персональных данных в последнее время стало так много, что на проблему приходится обращать внимание не только самим гражданам, но и правоохранителям, юристам, законодателям.

Кому только ни нужны в настоящее время наши персональные данные - от воров и мошенников всех мастей до коммерсантов, рассылающих рекламу своих товаров или услуг.

Поэтому имя человека, его адрес, паспортные данные и прочее с каждым днем становятся все дороже. В итоге сложился целый нелегальный рынок, на котором можно купить персональные данные, а их хозяева даже знать об этом не будут.

Сегодня, чтобы взыскать через суд убытки от утечки персональных данных, гражданин должен обладать железными нервами и здоровьем

Между тем, сегодня, чтобы взыскать через суд убытки от утечки персональных данных, гражданин должен обладать железными нервами и здоровьем. Ему надо доказать не только факт нарушения, но и размер своих убытков от разглашения, а также причинно-следственную связь между нарушением и убытками. Да и штрафы Роскомнадзора за нарушение прав субъектов персональных данных доходят лишь до 75 000 рублей.

Но и такие суммы за последние годы не присуждали.

Наши суды ограничиваются 10-20 тысячами рублей компенсации. Хотя в Европе предусмотрены штрафы до 4 процентов оборота компании. А это заставляет организации ответственно подходить к вопросам защиты персональных данных.

Сегодня в России, как подчеркивают специалисты, судебная практика по таким спорам только начинает формироваться. Подчеркнем сразу - ведущая роль в спорах о защите данных принадлежит Роскомнадзору. Именно он обладает главными полномочиями при контроле за соблюдением закона.

Наша история началась на Дальнем Востоке, где гражданин написал заявление в местное управление Роскомнадзора. В заявлении было сказано, что в интернете без его разрешения некая фирма с Багамских островов распространяла его персональные данные.

Роскомнадзор поступил как положено - от имени заявителя отправил иск в суд. В нем было требование защитить права гражданина как субъекта персональных данных и ограничить доступ к информации о нем.

Но Центральный районный суд Хабаровска исковое заявление не принял. По логике суда, требования заявителя - административные. А раз так, то они не должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Отказ был обжалован, но апелляции поддержала коллег. Она заявила, что требования Роскомнадзора связаны с административным регулированием правовой деятельности интернет-ресурса как СМИ, поэтому выводы райсуда о рассмотрении спора в административном порядке верны.

В итоге всех споров дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. И там с мнением дальневосточных судов не согласились.

Верховный суд начал с того, что напомнил: Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с иском в защиту субъектов персональных данных. В том числе и неопределенного круга лиц. Это сказано в Законе "О персональных данных". Также ведомство имеет право представлять пострадавших в суде.

А еще Верховный суд указал на статью 26 Гражданского процессуального кодекса. Там сказано, что иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе об убытках или компенсации морального вреда, можно предъявлять в суд по месту жительства истца. Поэтому заявление в защиту жителя Дальнего Востока надо было рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Сложился целый нелегальный рынок, на котором можно купить персональные данные граждан

Как правило, истцом в судах о защите персональных данных обычно выступает гражданин, с персональными данными которого совершены незаконные, по его мнению, действия. Сам Роскомнадзор реже, чем простые граждане, обращается с исками в суд. Обычно ответчиком в таких спорах оказывается оператор персональных данных или тот, кто получил доступ к персональным данным гражданина.

Весной этого года стало известно, что Госдуме и Роскомнадзору предложили законодательно ужесточить ответственность за нарушения в сфере персональных данных. Если предложение пройдет, то за каждый доказанный случай утечки данных граждане смогут требовать от бизнеса и госорганов компенсацию от 500 000 до 5 миллионов рублей. Такую инициативу озвучила Ассоциация юристов России. Там подготовили предложения по изменению закона "О персональных данных". АЮР хочет обязать операторов персональных данных, в числе которых есть все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие сведения, по требованию граждан выплачивать им, по решению суда, в случае утечки компенсацию в размере от 500 000 до 5 миллионов рублей. Если утечка данных произошла по вине пользователя, то оператор освобождается от ответственности.

Возможность взыскать компенсацию с компании в случае утечки теоретически есть и сейчас, но, по мнению АЮР, она сильно затруднена.

В качестве примера можно вспомнить одно из таких дел, когда истец обратился к администратору домена с требованием удалить с сайта профиль истца, содержащий его персональные данные, и отзывы пользователей. Но получил отказ. Тогда дело принял по заявлению гражданина районный суд. По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации - в суд по ее адресу.

При этом иски о защите прав хозяина персональных данных, в том числе о возмещении убытков, компенсации морального вреда, могут предъявляться и в суд по месту жительства истца.

Если нарушен закон о персональных данных, пострадавший человек может защищаться и с помощью Закона "О защите прав потребителей". В таком случае иск можно предъявить по выбору истца в суд по месту нахождения ответчика-организации. А если ответчиком является индивидуальный предприниматель - по месту его жительства, по месту жительства или пребывания истца либо по месту заключения или исполнения договора. Это сказано в 29-й статье ГПК и в статье 17 Закона "О защите прав потребителей".

Требования, связанные с нарушением прав на обработку персональных данных, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства на основании норм ГПК. Это означает, что суды самостоятельно оценивают, относится ли та или иная информация к персональным данным, подлежит ли она защите.

В нашем случае Верховный суд отменил отказные решения дальневосточных коллег и велел рассмотреть требование гражданина.