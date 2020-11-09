Xiaomi выпустила куртку с подогревом

Компания NINETYGO - суббренд Xiaomi - объявил о старте продаж в России подогреваемой зимней куртки.

В NINETYGO Smart Heated Parka применена пленка из углеродных нанотрубок: с ее помощью можно обогревать зоны спины и шеи при подключении внешнего аккумулятора. Как уточнили в пресс-службе компании, куртка сшита из водоотталкивающего материала, соответствующего стандарту влагозащиты IPX4, и на 80% состоит из натурального утиного пуха.

На подогрев парки уходит всего три секунды - для этого требуется подключение к аккумулятору емкостью от 10 000 м·Ач.

Это второе поколение парки бренда NINETYGO. Первая куртка вышла в 2019 году и получила престижную награду за дизайн от экспертов немецкой премии iF. Новая версия парки была усовершенствована с учетом пожеланий покупателей. Она, как заверяют в компании, пригодна для суровых условий русской зимы.

Приобрести NINETYGO Smart Heated Parka можно в онлайн-магазине AliExpress TMall. Первые покупатели получат в подарок внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3.

В России сегодня представлено несколько моделей курток с подогревом. Схожие пуховики, заряжающиеся от аккумулятора, выпускают Metabo, Milwaukee и другие компании.