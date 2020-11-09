За девять месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился на 4,8%

Несмотря на то, что по итогам 9 месяцев оборот розничной торговли снизился на 4,8%, текущая ситуация в основном стабилизировалась. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, в ходе своего выступления на пленарной сессии Форума "Неделя ритейла 2020".

"Если смотреть на текущую ситуацию, то она (ситуация - прим. "РГ") в основном стабилизировалась и практически повторяет общий экономический тренд. По итогам 9 месяцев оборот розничной торговли снизился на 4,8%. Любой минус - это конечно, плохо, но многие по весне предрекали, как многие помнят, нам более мрачную динамику. Кто-то говорил, что это будет около 10%", - сообщил Мантуров.

Он отметил, что подобные прогнозы не были лишены оснований, а ажиотажный спрос на продукты первой необходимости стал своеобразным краш-тестом для отрасли.

"Пустые прилавки европейских городов и генетический страх наших людей перед дефицитом стали триггером к массовым закупкам впрок. На пике продажи бакалеи у нас взлетали в 3,5 раза, мяса и консервов в 2,5 раза, также по другим номенклатурам произошло, сейчас тоже происходит с лекарствами. Товаропроводящая сеть выдержала это испытание. Причем мы обошлись без талонов, без моратория на цены и прочих шоковых нерыночных решений", - подчеркнул глава торгово-промышленного ведомства.