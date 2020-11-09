За сутки в России подтверждено 21 798 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1. Москва 6897
- 2. Санкт-Петербург 1403
- 3. Московская область 660
- 4. Нижегородская область 411
- 5. Архангельская область 342
- 6. Красноярский край 329
- 7. Республика Карелия 312
- 8. Ростовская область 310
- 9. Воронежская область 304
- 10. Свердловская область 297
- 11. Иркутская область 256
- 12. Республика Коми 243
- 13. Забайкальский край 242
- 14. Хабаровский край 237
- 15. Мурманская область 234
- 16. Республика Бурятия 232
- 17. Алтайский край 231
- 18. Волгоградская область 225
- 19. Омская область 220
- 20. Ставропольский край 211
- 21. Ульяновская область 211
- 22. Приморский край 211
- 23. Томская область 207
- 24. Саратовская область 204
- 25. Ханты-Мансийский АО 203
- 26. Республика Саха (Якутия) 203
- 27. Кемеровская область 197
- 28. Пермский край 193
- 29. Ямало-Ненецкий АО 193
- 30. Самарская область 191
- 31. Оренбургская область 189
- 32. Кировская область 187
- 33. Челябинская область 186
- 34. Тверская область 181
- 35. Новосибирская область 174
- 36. Пензенская область 168
- 37. Брянская область 167
- 38. Ленинградская область 165
- 39. Амурская область 165
- 40. Республика Хакасия 164
- 41. Ярославская область 156
- 42. Тюменская область 156
- 43. Белгородская область 155
- 44. Республика Крым 148
- 45. Краснодарский край 144
- 46. Удмуртская Республика 139
- 47. Ивановская область 138
- 48. Калужская область 138
- 49. Курская область 138
- 50. Костромская область 137
- 51. Орловская область 133
- 52. Тульская область 130
- 53. Калининградская область 130
- 54. Астраханская область 130
- 55. Вологодская область 128
- 56. Республика Алтай 127
- 57. Новгородская область 117
- 58. Рязанская область 115
- 59. Сахалинская область 111
- 60. Владимирская область 109
- 61. Смоленская область 109
- 62. Тамбовская область 107
- 63. Республика Башкортостан 106
- 64. Липецкая область 97
- 65. Республика Тыва 96
- 66. Республика Дагестан 90
- 67. Карачаево-Черкесская Республика 90
- 68. Курганская область 90
- 69. Республика Калмыкия 89
- 70. Псковская область 85
- 71. Кабардино-Балкарская Республика 83
- 72. Республика Мордовия 79
- 73. г. Севастополь 73
- 74. Республика Адыгея 71
- 75. Чувашская Республика 70
- 76. Республика Северная Осетия 69
- 77. Республика Ингушетия 66
- 78. Камчатский край 60
- 79. Республика Татарстан 58
- 80. Магаданская область 47
- 81. Республика Марий Эл 45
- 82. Еврейская АО 42
- 83. Чеченская Республика 37
- 84. Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Дагестан 0,5%
- 3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,7%
За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев
- Воронежская область 10
- Ивановская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 13
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тульская область 1
- Москва 72
- Республика Карелия 2
- Мурманская область 6
- Санкт-Петербург 19
- Республика Адыгея 2
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 11
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Башкортостан 1
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 12
- Пензенская область 3
- Самарская область 2
- Саратовская область 1
- Курганская область 4
- Свердловская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 6
- Красноярский край 9
- Иркутская область 11
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 4
- Томская область 1
- Республика Бурятия 7
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 5
- Приморский край 2
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 30 793 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека
- Белгородская область 18
- Брянская область 40
- Владимирская область 106
- Воронежская область 312
- Ивановская область 56
- Калужская область 91
- Костромская область 26
- Курская область 65
- Липецкая область 25
- Московская область 422
- Орловская область 33
- Рязанская область 75
- Смоленская область 7
- Тамбовская область 40
- Тверская область 94
- Тульская область 68
- Ярославская область 42
- Москва 3313
- Республика Карелия 22
- Республика Коми 60
- Архангельская область 198
- Ненецкий автономный округ 6
- Вологодская область 38
- Калининградская область 12
- Ленинградская область 101
- Мурманская область 57
- Новгородская область 15
- Псковская область 4
- Санкт-Петербург 712
- Республика Адыгея 60
- Республика Калмыкия 56
- Республика Крым 75
- Краснодарский край 58
- Астраханская область 59
- Волгоградская область 23
- Ростовская область 318
- Севастополь 7
- Республика Дагестан 78
- Республика Ингушетия 16
- Кабардино-Балкарская Республика 54
- Карачаево-Черкесская Республика 57
- Республика Северная Осетия - Алания 50
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 36
- Республика Башкортостан 59
- Республика Мордовия 58
- Республика Татарстан 35
- Удмуртская Республика 98
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 145
- Кировская область 23
- Нижегородская область 186
- Оренбургская область 178
- Пензенская область 62
- Самарская область 215
- Саратовская область 37
- Ульяновская область 53
- Курганская область 35
- Свердловская область 302
- Тюменская область 64
- Ханты-Мансийский автономный округ 78
- Ямало-Ненецкий автономный округ 58
- Челябинская область 182
- Республика Алтай 143
- Республика Тыва 69
- Республика Хакасия 28
- Алтайский край 93
- Красноярский край 262
- Иркутская область 233
- Кемеровская область 304
- Новосибирская область 52
- Омская область 33
- Томская область 104
- Республика Бурятия 171
- Республика Саха (Якутия) 10
- Забайкальский край 84
- Камчатский край 26
- Приморский край 91
- Амурская область 26
- Магаданская область 37
- Хабаровский край 58
- Сахалинская область 4
- Еврейская автономная область 9
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 335 141.