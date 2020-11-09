За сутки в России подтверждено 21 798 случаев COVID-19 в 84 регионах

Новости

Москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр 11:27
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности 11:26
В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса 11:10
Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости 11:09
Якушев сменил Цуканова на посту полпреда президента в УФО 11:08
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты 10:57
Глава Ижевска вылечился от коронавируса 10:55
"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России 10:44
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП 10:35
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Москве 10:22
Красноярец попытался продать на запчасти угнанный из аэропорта экскаватор 10:20
РФПИ начал кампанию в соцсетях по продвижению вакцины "Спутник V" 10:19
У мэра Владивостока диагностировали COVID-19 10:19
Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах 10:12
В Туве запретили банкеты и ограничили число гостей в ЗАГСах 10:05
Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70% 09:58
В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли 09:43
СК РФ взял на контроль дело подростка, напавшего на родных в Петербурге 09:42
На Алтае два рецидивиста пойдут под суд за хищение 8 кг взрывчатки 09:32
Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:22
В Подмосковье задержали вора, кравшего товары в магазине с помощью магнита 09:21
В Башкирии для жителей старше 65 лет введут режим самоизоляции 08:49
Предприниматели столицы встретятся с экспертами ресторанного бизнеса 08:48
СМИ: США готовят новые санкции против Ирана 08:44
В Приамурье из-за COVID-19 отменили хоккейный матч с КНР 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 798 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  • 1. Москва 6897
  • 2. Санкт-Петербург 1403
  • 3. Московская область 660
  • 4. Нижегородская область 411
  • 5. Архангельская область 342
  • 6. Красноярский край 329
  • 7. Республика Карелия 312
  • 8. Ростовская область 310
  • 9. Воронежская область 304
  • 10. Свердловская область 297
  • 11. Иркутская область 256
  • 12. Республика Коми 243
  • 13. Забайкальский край 242
  • 14. Хабаровский край 237
  • 15. Мурманская область 234
  • 16. Республика Бурятия 232
  • 17. Алтайский край 231
  • 18. Волгоградская область 225
  • 19. Омская область 220
  • 20. Ставропольский край 211
  • 21. Ульяновская область 211
  • 22. Приморский край 211
  • 23. Томская область 207
  • 24. Саратовская область 204
  • 25. Ханты-Мансийский АО 203
  • 26. Республика Саха (Якутия) 203
  • 27. Кемеровская область 197
  • 28. Пермский край 193
  • 29. Ямало-Ненецкий АО 193
  • 30. Самарская область 191
  • 31. Оренбургская область 189
  • 32. Кировская область 187
  • 33. Челябинская область 186
  • 34. Тверская область 181
  • 35. Новосибирская область 174
  • 36. Пензенская область 168
  • 37. Брянская область 167
  • 38. Ленинградская область 165
  • 39. Амурская область 165
  • 40. Республика Хакасия 164
  • 41. Ярославская область 156
  • 42. Тюменская область 156
  • 43. Белгородская область 155
  • 44. Республика Крым 148
  • 45. Краснодарский край 144
  • 46. Удмуртская Республика 139
  • 47. Ивановская область 138
  • 48. Калужская область 138
  • 49. Курская область 138
  • 50. Костромская область 137
  • 51. Орловская область 133
  • 52. Тульская область 130
  • 53. Калининградская область 130
  • 54. Астраханская область 130
  • 55. Вологодская область 128
  • 56. Республика Алтай 127
  • 57. Новгородская область 117
  • 58. Рязанская область 115
  • 59. Сахалинская область 111
  • 60. Владимирская область 109
  • 61. Смоленская область 109
  • 62. Тамбовская область 107
  • 63. Республика Башкортостан 106
  • 64. Липецкая область 97
  • 65. Республика Тыва 96
  • 66. Республика Дагестан 90
  • 67. Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 68. Курганская область 90
  • 69. Республика Калмыкия 89
  • 70. Псковская область 85
  • 71. Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 72. Республика Мордовия 79
  • 73. г. Севастополь 73
  • 74. Республика Адыгея 71
  • 75. Чувашская Республика 70
  • 76. Республика Северная Осетия 69
  • 77. Республика Ингушетия 66
  • 78. Камчатский край 60
  • 79. Республика Татарстан 58
  • 80. Магаданская область 47
  • 81. Республика Марий Эл 45
  • 82. Еврейская АО 42
  • 83. Чеченская Республика 37
  • 84. Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Дагестан 0,5%
  • 3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,7%
За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев
  • Воронежская область 10
  • Ивановская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 13
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 1
  • Тульская область 1
  • Москва 72
  • Республика Карелия 2
  • Мурманская область 6
  • Санкт-Петербург 19
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 11
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 12
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 2
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 4
  • Свердловская область 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 6
  • Красноярский край 9
  • Иркутская область 11
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 1
  • Республика Бурятия 7
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 2
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 30 793 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека
  • Белгородская область 18
  • Брянская область 40
  • Владимирская область 106
  • Воронежская область 312
  • Ивановская область 56
  • Калужская область 91
  • Костромская область 26
  • Курская область 65
  • Липецкая область 25
  • Московская область 422
  • Орловская область 33
  • Рязанская область 75
  • Смоленская область 7
  • Тамбовская область 40
  • Тверская область 94
  • Тульская область 68
  • Ярославская область 42
  • Москва 3313
  • Республика Карелия 22
  • Республика Коми 60
  • Архангельская область 198
  • Ненецкий автономный округ 6
  • Вологодская область 38
  • Калининградская область 12
  • Ленинградская область 101
  • Мурманская область 57
  • Новгородская область 15
  • Псковская область 4
  • Санкт-Петербург 712
  • Республика Адыгея 60
  • Республика Калмыкия 56
  • Республика Крым 75
  • Краснодарский край 58
  • Астраханская область 59
  • Волгоградская область 23
  • Ростовская область 318
  • Севастополь 7
  • Республика Дагестан 78
  • Республика Ингушетия 16
  • Кабардино-Балкарская Республика 54
  • Карачаево-Черкесская Республика 57
  • Республика Северная Осетия - Алания 50
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 36
  • Республика Башкортостан 59
  • Республика Мордовия 58
  • Республика Татарстан 35
  • Удмуртская Республика 98
  • Республика Чувашия 4
  • Пермский край 145
  • Кировская область 23
  • Нижегородская область 186
  • Оренбургская область 178
  • Пензенская область 62
  • Самарская область 215
  • Саратовская область 37
  • Ульяновская область 53
  • Курганская область 35
  • Свердловская область 302
  • Тюменская область 64
  • Ханты-Мансийский автономный округ 78
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 58
  • Челябинская область 182
  • Республика Алтай 143
  • Республика Тыва 69
  • Республика Хакасия 28
  • Алтайский край 93
  • Красноярский край 262
  • Иркутская область 233
  • Кемеровская область 304
  • Новосибирская область 52
  • Омская область 33
  • Томская область 104
  • Республика Бурятия 171
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Забайкальский край 84
  • Камчатский край 26
  • Приморский край 91
  • Амурская область 26
  • Магаданская область 37
  • Хабаровский край 58
  • Сахалинская область 4
  • Еврейская автономная область 9
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 335 141.

Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин увеличил число вице-премьеров до десяти
Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно