За сутки в России подтверждено 21 798 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1. Москва 6897

2. Санкт-Петербург 1403

3. Московская область 660

4. Нижегородская область 411

5. Архангельская область 342

6. Красноярский край 329

7. Республика Карелия 312

8. Ростовская область 310

9. Воронежская область 304

10. Свердловская область 297

11. Иркутская область 256

12. Республика Коми 243

13. Забайкальский край 242

14. Хабаровский край 237

15. Мурманская область 234

16. Республика Бурятия 232

17. Алтайский край 231

18. Волгоградская область 225

19. Омская область 220

20. Ставропольский край 211

21. Ульяновская область 211

22. Приморский край 211

23. Томская область 207

24. Саратовская область 204

25. Ханты-Мансийский АО 203

26. Республика Саха (Якутия) 203

27. Кемеровская область 197

28. Пермский край 193

29. Ямало-Ненецкий АО 193

30. Самарская область 191

31. Оренбургская область 189

32. Кировская область 187

33. Челябинская область 186

34. Тверская область 181

35. Новосибирская область 174

36. Пензенская область 168

37. Брянская область 167

38. Ленинградская область 165

39. Амурская область 165

40. Республика Хакасия 164

41. Ярославская область 156

42. Тюменская область 156

43. Белгородская область 155

44. Республика Крым 148

45. Краснодарский край 144

46. Удмуртская Республика 139

47. Ивановская область 138

48. Калужская область 138

49. Курская область 138

50. Костромская область 137

51. Орловская область 133

52. Тульская область 130

53. Калининградская область 130

54. Астраханская область 130

55. Вологодская область 128

56. Республика Алтай 127

57. Новгородская область 117

58. Рязанская область 115

59. Сахалинская область 111

60. Владимирская область 109

61. Смоленская область 109

62. Тамбовская область 107

63. Республика Башкортостан 106

64. Липецкая область 97

65. Республика Тыва 96

66. Республика Дагестан 90

67. Карачаево-Черкесская Республика 90

68. Курганская область 90

69. Республика Калмыкия 89

70. Псковская область 85

71. Кабардино-Балкарская Республика 83

72. Республика Мордовия 79

73. г. Севастополь 73

74. Республика Адыгея 71

75. Чувашская Республика 70

76. Республика Северная Осетия 69

77. Республика Ингушетия 66

78. Камчатский край 60

79. Республика Татарстан 58

80. Магаданская область 47

81. Республика Марий Эл 45

82. Еврейская АО 42

83. Чеченская Республика 37

84. Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Дагестан 0,5%

3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,7% За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев Воронежская область 10

Ивановская область 1

Липецкая область 1

Московская область 13

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тульская область 1

Москва 72

Республика Карелия 2

Мурманская область 6

Санкт-Петербург 19

Республика Адыгея 2

Республика Крым 2

Краснодарский край 6

Астраханская область 4

Волгоградская область 2

Ростовская область 11

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Башкортостан 1

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 12

Пензенская область 3

Самарская область 2

Саратовская область 1

Курганская область 4

Свердловская область 8

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Республика Хакасия 3

Алтайский край 6

Красноярский край 9

Иркутская область 11

Кемеровская область 6

Новосибирская область 4

Томская область 1

Республика Бурятия 7

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 5

Приморский край 2

Амурская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 30 793 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека Белгородская область 18

Брянская область 40

Владимирская область 106

Воронежская область 312

Ивановская область 56

Калужская область 91

Костромская область 26

Курская область 65

Липецкая область 25

Московская область 422

Орловская область 33

Рязанская область 75

Смоленская область 7

Тамбовская область 40

Тверская область 94

Тульская область 68

Ярославская область 42

Москва 3313

Республика Карелия 22

Республика Коми 60

Архангельская область 198

Ненецкий автономный округ 6

Вологодская область 38

Калининградская область 12

Ленинградская область 101

Мурманская область 57

Новгородская область 15

Псковская область 4

Санкт-Петербург 712

Республика Адыгея 60

Республика Калмыкия 56

Республика Крым 75

Краснодарский край 58

Астраханская область 59

Волгоградская область 23

Ростовская область 318

Севастополь 7

Республика Дагестан 78

Республика Ингушетия 16

Кабардино-Балкарская Республика 54

Карачаево-Черкесская Республика 57

Республика Северная Осетия - Алания 50

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 36

Республика Башкортостан 59

Республика Мордовия 58

Республика Татарстан 35

Удмуртская Республика 98

Республика Чувашия 4

Пермский край 145

Кировская область 23

Нижегородская область 186

Оренбургская область 178

Пензенская область 62

Самарская область 215

Саратовская область 37

Ульяновская область 53

Курганская область 35

Свердловская область 302

Тюменская область 64

Ханты-Мансийский автономный округ 78

Ямало-Ненецкий автономный округ 58

Челябинская область 182

Республика Алтай 143

Республика Тыва 69

Республика Хакасия 28

Алтайский край 93

Красноярский край 262

Иркутская область 233

Кемеровская область 304

Новосибирская область 52

Омская область 33

Томская область 104

Республика Бурятия 171

Республика Саха (Якутия) 10

Забайкальский край 84

Камчатский край 26

Приморский край 91

Амурская область 26

Магаданская область 37

Хабаровский край 58

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 9

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 335 141. Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве