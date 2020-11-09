Спрос на рельсы для железнодорожного транспорта, метрополитена и трамвайных путей остался стабильным в условиях эпидемических ограничений. Отечественные рельсопрокатчики смогли не только сохранить достигнутые объемы производства, но и нарастить выпуск продукции.

Основной портфель заказов здесь традиционно формирует РЖД. Согласно данным НП "Объединение производителей железнодорожной техники" предприятия железнодорожного машиностроения в январе-сентябре произвели более 952 тысяч тонн железнодорожных рельсов (рост 16,1 процента), 22,7 тысячи единиц стрелочной продукции (рост 2,7 процента). Для сравнения, за весь 2015 год объем заказа на рельсовую продукцию от РЖД составлял 628,4 тысячи тонн, при этом значительная часть из них импортировались из Японии и Австрии.

В нынешнем году РЖД устойчиво придерживается плана масштабного ремонта и модернизации путевого хозяйства. По итогам года на сети должен быть завершен капремонт 5,2 тысячи километров колеи. Для этого намечено закупить более 1 миллиона тонн новых рельсов. Кроме того, в рамках текущего содержания пути планируется заменить 9,8 тысячи крестовин стрелочных переводов, уложить новые рельсы на 1347 километрах.

Железнодорожники нацелены повысить безопасность и надежность инфраструктуры на наиболее грузонапряженных направлениях, таких как из Кузбасса на Дальний Восток, Северо-Запад и Юг, а также на основных пассажирских - из Москвы в Адлер и Санкт-Петербург. По результатам ремонтной кампании 2020 года будут повышены допускаемые скорости движения для пассажирских поездов в общей сложности на восьмистах километрах сети, а для грузовых поездов - на 900 километрах. В планах также по-прежнему остается строительство высокоскоростных магистралей.

Значительную долю заказов для предприятий металлургии обеспечивает подземка. Например, за последнее десятилетие только в Москве открылось 56 новых станций метро. С появлением Московских центральных диаметров количество пассажиров на рельсовом транспорте столичного региона увеличилось на четверть. Как считают эксперты, дальнейшие планы властей столицы в этой сфере станут драйвером развития отечественной компонентной базы и локализации высокотехнологичных комплектующих на территории страны. Согласно оценкам ИПЕМ, представленная Москвой смета по закупке рельсового пассажирского транспорта на 2020-2023 годы составляет не менее 306 миллиардов рублей.

Современный подвижной состав предъявляет высокие требования к качеству железнодорожной колеи

"В ближайшие годы Москва останется одним из крупнейших в России заказчиков рельсового подвижного состава. При этом город при закупках ориентирован на внедрение самых современных транспортных средств, способствуя тем самым развитию высокотехнологичных производств и реализации научно-технического потенциала транспортного машиностроения России, - прокомментировал замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. - Мы ожидаем, что в 2020-2023 годах на Москву придется более 70 процентов от всего заказа на рельсовый пассажирский подвижной состав (пригородные поезда, метро, трамваи) в стране". В проект бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год также планируется заложить довольно внушительную сумму на строительство метро. Она может составить как минимум 10 миллиардов рублей.

Очевидно, что высокотехнологичный подвижной состав будет предъявлять и повышенные требования к качеству взаимодействия на стыке "рельс-колесо", создавая спрос на инновационные решения в этой сфере. Российские предприятия готовы к выполнению задач подобного масштаба. Так, например, на Западно-Сибирском меткомбинате группы ЕВРАЗ благодаря запуску второй линии мощность рельсобалочного цеха увеличилась с 245 до 540 тысяч тонн 100-метровых рельсов ежегодно. Позитивную динамику отмечают и на Челябинском меткомбинате. Как сообщили в компании, здесь отгрузили три миллиона тонн фасонного проката с момента запуска рельсобалочного стана. Рельсы составляют 40 процентов от общего объема производства. Из них 70 процентов поставляется РЖД для модернизации и строительства новых путей, в том числе "бархатных" с низким уровнем шума. Такие рельсы, к примеру, уложены на Московском центральном кольце. "Рост реализации рельсов для РЖД связан с традиционно высоким спросом на эту продукцию, так как благодаря современной технологии производства она обладает высокими эксплуатационными свойствами и уже несколько лет заменяет на российском рынке импортные аналоги", - отметил директор по сбыту ЧМК Вадим Шалыгин.

Российские производители не только продолжают реализовывать стратегии увеличения объемов продаж высокомаржинальной продукции и расширять сортамент изделий, но и завоевывать новые рынки сбыта. С начала года экспорт рельсов составил почти 34 миллиона долларов. При этом российские комбинаты готовы при необходимости нарастить мощности для экспансии продукции на внешние рынки.