Забег Labyrinth Run объединил участников из Беларуси и России

Бросить вызов новому спортивному приключению Labyrinth Run впервые предложили на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в белорусской столице его организаторы, информирует БЕЛТА, уточнив, что в нем состязались около 300 энтузиастов из Союзного государства.

Участники из Беларуси и России, стартовав накануне от ядра стадиона, сообщает агентство, поднимались и спускались по ступенькам трибун, петляли по внутренним коридорам, кружили по спортивным объектам. Причем, забеги для взрослых разделили на несколько этапов, чтобы бегуны не мешали друг другу, а для юных атлетов перед его началом даже провели конкурс: кто больше всех простоит в положении "планка". В итоге 5 мин. 30 сек. выдержали семь ребят, которых наградили памятными подарками. А чуть позже подростки стартовали на укороченной дистанции в 500 метров. Самым резвым оказался белорус Аким Гнедчик, который выиграл с огромным запасом.

А вот у мужчин победил Александр Никитко из Барановичей с результатом 8 мин. 43 сек. Вслед за ним расположились минчанин Александр Санько и могилевчанин Александр Кравченко. По словам победителя, он не знал, чего ожидать от забега, однако формат ему понравился. "На трассе нужно уметь ориентироваться, принимать быстрые решения. Ну и, конечно, необходима скорость и выносливость", - пояснил он журналистам..

У девушек весь пьедестал заняли в воскресенье минские участники забега. Лавры сильнейшей примерила Светлана Санько. Ее результат - 9 мин. 18 сек. Серебряным призером признана Анастасия Соколова из Университета гражданской защиты МЧС. Ее время - 9 мин. 29 сек. Кстати, она неоднократный победитель экстремальных забегов и соревнований, а также неоднократный участник беговых полумарафонов. Бронзовую награду вручили Татьяне Пехтеревой, сообщили агентству в МЧС.