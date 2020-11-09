Зеленский заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подхватил коронавирус. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Зеленский. По его словам, несмотря на температуру 37,5, он чувствует себя хорошо.

"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - отметил президент Украины.