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09.11.2020 18:28
Рубрика: В мире

Зеленский заболел COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский подхватил коронавирус. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Зеленский. По его словам, несмотря на температуру 37,5, он чувствует себя хорошо.

"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - отметил президент Украины.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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