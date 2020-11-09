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09.11.2020 16:35
Рубрика: Экономика

"Зеленые щиты" могут внести в реестр недвижимости

Текст: Дарья Худякова

Общероссийский Народный Фронт настаивает на необходимости зафиксировать понятие "зеленые щиты" в законе о государственной регистрации недвижимости.

Фото: iStock
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В настоящее время законом не предусмотрена возможность внесения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) сведений о создании лесопарковых зеленых поясов, сообщал ранее Росреестр. Эксперты ОНФ указывают, что по этой причине десятки регионов страны сталкиваются со сложностями при создании "зеленых щитов" для ограничения вырубки деревьев вокруг городов. "Лесопарковые зеленые пояса сегодня не рассматриваются законом как самостоятельная учетная единица. В связи с этим сложилась ситуация, при которой Росреестр в лице своих территориальных управлений занял позицию о невозможности внесения границ "зеленых щитов" в ЕГРН, а надзорные органы продолжают настаивать на необходимости такого внесения", - рассказывает сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

По состоянию на сентябрь 2020 года 27 регионов получили отказы кадастровых палат о внесении границ "зеленых щитов" в ЕГРН в связи с отсутствием понятия "лесопарковый зеленый пояс" в Федеральном законе и Земельном кодексе РФ.

В сентябре Народный фронт уже обратился в адрес заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением поручить Росреестру совместно с Минприроды России разработать законопроект, направленный на закрепление понятия "лесопарковый зеленый пояс" в законодательство.

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