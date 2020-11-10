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10.11.2020 20:50
Рубрика: Общество

День останется в истории

11 ноября экономисты отмечают профессиональный праздник
Текст: Ольга Ремова
Российская газета - Спецвыпуск № 253(8307)
День экономиста отметят в России 11 ноября - в день основания Вольного экономического общества России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня пройдет пятое юбилейное Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику и 255-летию Вольного экономического общества России. В нем примут участие почти пять тысяч экономистов, ученых, государственных и общественных деятелей. Широкий охват обеспечат онлайн-включения и видеомосты с российскими регионами.

Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России
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"Вольное экономическое общество - правопреемник и продолжатель традиций Императорского Вольного экономического общества, которое как мощный магнит притягивало в его ряды цвет русской интеллигенции, ученых, государственных деятелей, полководцев, путешественников", - отметил в обращении к организаторам и участникам собрания председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Объединяя интеллектуальную элиту России, общество на протяжении двух с половиной столетий играло огромную роль в экономической жизни страны, занимаясь просветительской деятельностью, пропагандой передового опыта хозяйствования, внедрением эффективных технологий и достижений научно-технического прогресса", - подчеркнул ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в приветствии в адрес собрания.

"Без участия ВЭО России не обходилось почти ни одно хозяйственное преобразование в российском государстве", - отметил президент РАН Александр Сергеев.

Он подчеркнул, что экономическая жизнь страны всегда была тесно связана с работой общества. "Неоценим вклад ВЭО России в решение социально-экономических задач, стоящих перед страной и сегодня - в эпоху глобальных изменений̆ и непростой внешнеполитической обстановки", - отметил Александр Сергеев.

В День экономиста ВЭО России по традиции наградит лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года" и общественной премии "Экономическая книга года", презентует итоги просветительских и социально значимых проектов. В частности, в связи с 255-летием общества будут отмечены победители конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России.

Всероссийское экономическое собрание впервые состоялось в 2016 году и с тех пор проводится ежегодно.

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