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10.11.2020 12:51
Рубрика: Общество

50 лет назад к Луне был отправлен первый в мире планетоход

Текст: Наталия Ячменникова
Ровно полвека назад, 10 ноября 1970 года в 17 часов 44 минуты 01 секунду, с космодрома Байконур была запущена автоматическая космическая станция "Луна-17". На ее борту находился первый в мире ровер "Луноход-1".
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

"Луна-17" была создана на Машиностроительном заводе № 301 им. С.А. Лавочкина (сегодня - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). И полностью управлялась с Земли.

Фото: flickr.com/Kevin Gill
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Через семь дней она совершила мягкую посадку в прибрежном районе западной части Моря Дождей, в точке с селенографическими координатами 38°24' с. ш. и 34°47' з. д.

После осмотра места посадки и развертывания трапов была выдана соответствующая команда. И в 9 часов 28 минут "Луноход-1" съехал по трапу с посадочной платформы на лунный грунт. Начался новый этап в исследовании естественного спутника Земли автоматическими аппаратами!

За 116 сеансов движения "Луноход-1" прошел расстояние 10 540 метров, что позволило детально обследовать лунную поверхность на площади 80 000 м². Максимальная скорость движения составляла 2 км/час. За это время на Землю было передано 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.

Как подчеркивают эксперты, именно роботы прокладывали человеку дорогу в космос. И первые их возможности были проверены на Луне. Тогда выяснилось, что наши автоматы собрали ничуть не меньше информации, чем американские астронавты. Максимальное время, которое американцы "щупали" Луну, было 75 часов. А два советских лунохода отработали по несколько месяцев. Причем и исследования и доставка лунного грунта обошлись гораздо дешевле, чем экспедиции с астронавтами. Не говоря уже об отсутствии риска для последних.

Общество Космос

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