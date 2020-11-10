Мандаты переданы однопартийцам

Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы Лябихову Роману Михайловичу из федерального списка кандидатов, выдвинутых политической партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (региональная группа N 20 "Ивановская область, Костромская область, Ярославская область", N 7), зарегистрировать депутата Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодательством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы Васильевой О.Н. из федерального списка кандидатов, выдвинутых политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (региональная группа N 21 "Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Тульская область", N 9).