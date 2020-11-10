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10.11.2020 18:14
Рубрика: Экономика

Настроились на вылет

Авиаторы решили напомнить о своих убытках
Текст: Евгений Гайва
Убытки российских авиакомпаний только за первое полугодие 2020 года составили 121 млрд рублей, сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Авиаторы попросили не урезать субсидирование региональных воздушных перевозок.
Пока самолеты простаивают на земле из-за приостановленных полетов по большинству международных маршрутов, авиакомпании копят убытки. Фото: Татьяна Андреева Пока самолеты простаивают на земле из-за приостановленных полетов по большинству международных маршрутов, авиакомпании копят убытки. Фото: Татьяна Андреева
Пока самолеты простаивают на земле из-за приостановленных полетов по большинству международных маршрутов, авиакомпании копят убытки. Фото: Татьяна Андреева

Снижение финансирования действующих программ поддержки региональных авиаперевозок приведет к сокращению маршрутной сети, дальнейшему ухудшению финансово-экономического состояния пассажирских авиакомпаний и создаст предпосылки для повышения тарифов, отметили в отраслевом объединении. Там указали, ссылаясь на имеющуюся информацию, что Росавиации было поручено в этом году сократить бюджет федеральной программы на 4,3 млрд рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Письмо в минтранс, как следует из даты на документе, АЭВТ направила еще в конце августа, но обнародовать решила только сейчас. Накануне в отставку ушел глава минтранса Евгений Дитрих, на его место премьер-министр правительства предложил Виталия Савельева - гендиректора компании "Аэрофлот", которая, кстати, также входит в АЭВТ. Кандидатуру Савельева 10 ноября утвердила Госдума. В минтрансе на запрос "Российской газеты" на момент подписания номера не ответили.

Напоминать о проблемах авиации новому министру транспорта не нужно, считает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас, считает он, важнее всего сохранить льготы по НДС. Уже озвучивались предложения сократить налоговые льготы и свернуть программу субсидирования. Для авиаперевозок в обход столичного авиаузла действует ставка налога в 0%. Эта мера оказалась эффективной, говорит эксперт. Последствия пандемии будут сказываться еще долгое время, но понятно, что ресурсы правительства ограничены.

Савельев на посту главы "Аэрофлота" сумел на рынке привлечь деньги в авиакомпанию, он также умеет коммуницировать с федеральными ведомствами, замечает эксперт. "Можно предполагать, что Савельев свой потенциал задействует в интересах транспортной отрасли в полной мере", - говорит он. С высокой долей вероятности существующие параметры субсидирования, как и налоговые льготы, удастся отстоять.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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