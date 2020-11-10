Указ главы Республики Башкортостан от 9 ноября 2020 года № УГ-492 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Законом Республики Башкортостан "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" с установлением обязательных для исполнения гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями (далее - ИП), а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые), правил поведения в соответствии с настоящим Указом.

2. Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 30 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, а также решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане):

- соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома, посещения кладбищ;

- пройти иммунизацию против гриппа по рекомендации (назначению) медицинского работника.

4. Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан:

1) контактировавших с больным COVID-2019; имеющих диагноз "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, а также проживающих совместно с ними граждан;

2) с 10 ноября до 30 ноября 2020 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу.

Режим самоизоляции для указанных граждан не распространяется также на случаи приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в финансовые организации и в организации, предоставляющие услуги связи, в период с 11.00 часов до 13.00 часов местного времени.

Установленный для указанных граждан режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам организаций (ИП) и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан, при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и справки на бумажном носителе, выданной указанными организациями (ИП) и органами власти по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу;

3) работающих вахтовым методом и прошедших изоляцию (обсервацию) на территории Республики Башкортостан (далее - прошедшие обсервацию вахтовые рабочие), за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, - по месту постоянного проживания (пребывания) в течение 14 дней после завершения изоляции (обсервации). Граждане, работающие вахтовым методом и прибывшие на территорию Республики Башкортостан, обязаны проходить изоляцию (обсервацию) только в обсерваторах, организованных Правительством Республики Башкортостан;

4) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Республику Башкортостан в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, - по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

5) прибывших в Республику Башкортостан из иностранных государств воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, - до получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);

6) находящихся в социальных учреждениях Республики Башкортостан, указанных в пункте 19 настоящего Указа, - до 30 ноября 2020 года включительно.

5. Обязать граждан:

1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), в том числе, в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также использовать перчатки;

2) повсеместно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра), за исключением нахождения в такси.

Данное правило не распространяется на близких родственников и граждан, проживающих совместно;

3) исполнять правила поведения организаций (ИП, самозанятых) в части требований, касающихся правил поведения граждан, при обращении в организации (к ИП, к самозанятым) в целях приобретения товаров, работ, услуг;

4) воздержаться от:

поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://гоspotrebnadzor.ru);

посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;

посещения мест массового скопления людей;

курения кальянов в общественных местах;

5) прибывших в Международный аэропорт "Уфа" им. Мустая Карима из иностранных государств, пройти обязательную термометрию на борту воздушного судна;

6) имеющих детей, не достигших возраста 18 лет, не допускать их нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах без своего сопровождения.

6. Кинотеатрам (кинозалам), театрально-концертным организациям, домам (дворцам) культуры осуществлять деятельность при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора и при условии заполнения зрительских мест не более 30 процентов от вместимости зрительного зала.

Сохраняется приостановление (запрет) деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.

7. Организации (ИП, самозанятые) обязаны соблюдать правила поведения, установленные настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора.

8. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия настоящего Указа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом.

9. Работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с медицинскими организациями рассмотреть возможность проведения вакцинации против гриппа сотрудников из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, а также выделения финансовых средств для проведения специфической профилактики против гриппа среди сотрудников, относящихся к группам населения, не входящих в национальный календарь профилактических прививок;

- определить максимально возможную численность работников, переводимых на дистанционный режим работы (рекомендуется не менее 30 процентов от общего числа работников), в том числе предусмотрев перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, беременных женщин, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (ИП);

- рассмотреть возможность возложения на одного или нескольких работников в зависимости от численности организации (ИП) функций по проведению входной термометрии, проверки ношения работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, соблюдения работниками иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - антиковидный инспектор) с обеспечением условий для выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами о деятельности антиковидных инспекторов, размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан (www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной повязки или специальной одежды, установление по возможности дополнительной надбавки к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора);

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

- при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение удаленного режима работы дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

- отказывать в обслуживании гражданам-потребителям, нарушающим требования по использованию средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

- обеспечить неукоснительное соблюдение разработанных Роспотребнадзором рекомендаций для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 29 сентября 2020 года, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (www.02.rospotrebnadzor.ru/content/228/39566/), в том числе:

ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях;

не допускать на рабочее место (территорию) работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.);

контролировать соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности);

обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (масок), а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности;

обеспечить нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования;

разместить на своей территории памятки, листовки по вопросам профилактики COVID-2019;

проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;

использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников;

при наличии столовой - перейти на одноразовую посуду или обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии столовой - выделить оборудованные помещения для приема пищи работниками.

В дополнение к указанным правилам (требованиям) органам исполнительной власти Республики Башкортостан установить обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики.

10. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта:

- ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции;

- обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019;

- отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток.

Торговым, торгово-развлекательным центрам допускать граждан, не достигших возраста 18 лет, только в сопровождении родителей (законных представителей) при наличии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) родительские права в отношении несовершеннолетнего гражданина.

ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частным перевозчикам:

- обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров);

- не допускать в салон автотранспорта граждан без средств индивидуальной защиты (масок);

- оптимизировать график движения транспортных средств в целях обеспечения возможности соблюдения гражданами социального дистанцирования.

11. Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).

12. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

- не допускать на рабочее место работников с признаками заболевания ОРВИ и гриппом;

- организовать комплекс профилактических мероприятий, предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук детьми и работниками;

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы.

13. Общеобразовательным организациям (школам) продлить школьные каникулы, установив их период с 19 октября по 8 ноября 2020 года.

Министерству образования и науки Республики Башкортостан и администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан с 9 по 22 ноября 2020 года:

- организовать в общеобразовательных организациях для обучающихся 1-5 и 11 классов, а также для обучающихся малокомплектных общеобразовательных организации вне зависимости от уровня реализуемых основных общеобразовательных программ образовательный процесс в очной форме с возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

- обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6-10 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- в случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6-10 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ посредством очного взаимодействия с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

- обеспечить в организациях дополнительного образования реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. В дошкольных образовательных организациях обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений.

15. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора осуществляется:

1) проведение государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций в форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена с очным присутствием обучающихся группами не более 5 человек в аккредитованных центрах проведения демонстрационного экзамена;

2) прием документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций путем непосредственного (очного) взаимодействия поступающих с работниками указанных организаций;

3) работа:

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, связанных с практической подготовкой, в том числе с подготовкой водителей транспортных средств различных категорий;

санаторно-курортных организаций (санаториев), профилакториев, пансионатов, домов отдыха, организаций, оказывающих гостиничные услуги;

организаций дополнительного образования детей частной формы собственности при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, одновременного нахождения в группе не более 10 человек, соблюдения дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;

оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей;

в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей;

в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей;

4) при неукоснительном соблюдении соответствующих правовых актов Министерства образования и науки Республики Башкортостан по организации их работы:

посещение воспитанниками дошкольных образовательных организаций;

обучение в очной форме в общеобразовательных организациях (школах);

обучение в очной форме в организациях дополнительного образования детей;

5) в профессиональных образовательных организациях обучение:

для обучающихся первых и выпускных курсов - очно, в том числе с заселением в общежития, для остальных курсов - учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания (пребывания) обучающихся;

по решению Министерства образования и науки Республики Башкортостан очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением.

Министерству культуры Республики Башкортостан с учетом особенностей образовательного процесса определить подведомственные профессиональные образовательные организации, в которых обучение будет осуществляться в очной форме для обучающихся всех курсов;

6) обучение в образовательных организациях высшего образования при совмещении очного и дистанционного обучения: со 2 ноября 2020 года для обучающихся выпускных курсов - очно, для остальных курсов - дистанционно.

Образовательным организациям высшего образования с учетом особенностей образовательного процесса определить перечень направлений подготовки, по которым обучение со 2 ноября 2020 года будет осуществляться в очной форме и (или) с применением дистанционных технологий и электронного обучения.

16. Установить, что проведение матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020 - 2021 гт., Континентальной хоккейной лиги сезона 2020 - 2021 гг., иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020 - 2021 гг. разрешается при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 50 процентов от вместимости спортивного объекта.

17. Возобновить проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (возраст участников мероприятий - старше 18 лет) при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии отсутствия зрителей.

18. Религиозным организациям при посещении гражданами религиозных объектов обеспечить строгое соблюдение:

правил поведения, установленных настоящим Указом и рекомендациями Роспотребнадзора;

условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая священнослужителей и работников) исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м площади объекта, но не более 100 человек.

19. Отдельным социальным учреждениям Республики Башкортостан и (или) их обособленным структурным подразделениям, определенным Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, до 30 ноября 2020 года включительно сохранить автономный режим работы (изоляцию), кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, при неукоснительном проведении в учреждениях комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и выполнении иных правил (требований), предусмотренных настоящим Указом.

Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан определить перечень подведомственных учреждений и (или) их обособленных структурных подразделений, продолжающих функционировать в автономном режиме работы (изоляции) до 30 ноября 2020 года включительно.

20. Обязать организации (ИП, самозанятых), деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

21. Организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

- ограничить режим работы с 00.00 до 6.00 часов местного времени (за исключением объектов придорожного сервиса и дистанционной торговли (доставка). При этом установить, что приготовление пищи (работа кухни) для посетителей и допуск посетителей осуществляются до 23.00 часов;

- воздержаться от предоставления услуг по проведению корпоративных мероприятий, свадеб, юбилеев, поминок;

- не допускать функционирование в зале обслуживания танцевальных площадок и иных аналогичных объектов;

- обеспечить в зале обслуживания соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зале обслуживания;

- не допускать случаев одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей;

- не предоставлять услуги по курению кальянов;

- осуществлять расчеты с посетителями преимущественно в безналичной форме;

- отдавать предпочтение дистанционной торговле.

22. Управляющим организациям (компаниям), товариществам собственников жилья, кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, безусловно исполнять рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах (письмо Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24), в том числе по регулярному проведению профилактической дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.

23. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан осуществлять контроль за соблюдением:

- режима изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Башкортостан;

- требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками транспортных организаций, аэропортов, вокзалов, других мест с массовым пребыванием людей;

- проведения мероприятий по дезинфекции, проводимых юридическими лицами, ИП, самозанятыми;

- ограничений деятельности организаций (ИП, самозанятых), предусмотренных настоящим Указом.

24. Лицам, замещающим государственные должности Республики Башкортостан, руководителям государственных органов Республики Башкортостан служебные командировки (выезды) на территории иностранных государств, в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Башкортостан.

25. Руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- определить максимально возможную численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, обеспечив перевод на дистанционный режим работы работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, беременных женщин, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования государственного органа Республики Башкортостан. Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), предусматривающего обязательное ношение работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (масок). Организовать установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию) в подведомственных организациях;

- возложить на одного или нескольких работников в зависимости от численности государственного органа Республики Башкортостан функций антиковидного инспектора с обеспечением условий для выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами о деятельности антиковидных инспекторов, размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан (www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной повязки или специальной одежды, установление по возможности дополнительной надбавки к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора). Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- рабочие совещания, собрания, заседания коллегий (коллегиальных органов) и иные подобные мероприятия проводить в режиме видеоконференцсвязи, за исключением мероприятий, проводимых Главой Республики Башкортостан, Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан, заседаний Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан;

- направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств, в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Башкортостан;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований, предусмотренных настоящим Указом;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).

26. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан:

- установить в дополнение к правилам (требованиям), установленным пунктом 9 настоящего Указа, обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики;

- усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима;

- осуществлять контроль за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом, с правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях.

27. Установить, что заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан И.Х. Сагитов:

координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Башкортостан по осуществлению ими контроля за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом;

выдает направления о проведении контрольного мероприятия в соответствии с законодательством;

представляет информацию о необходимости приостановления деятельности организации (ИП, самозанятого).

28. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан:

- определить максимально возможную численность муниципальных служащих и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, обеспечив перевод на дистанционный режим работы работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, беременных женщин, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа местного самоуправления Республики Башкортостан. Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), предусматривающего обязательное ношение работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (масок). Организовать установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию) в подведомственных организациях;

- возложить на одного или нескольких работников в зависимости от численности органа местного самоуправления Республики Башкортостан функций антиковидного инспектора с обеспечением условий для выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами о деятельности антиковидных инспекторов, размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан (www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной повязки или специальной одежды, установление по возможности дополнительной надбавки к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора). Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- рабочие совещания, собрания, заседания коллегиальных органов и иные подобные мероприятия проводить в режиме видеоконференцсвязи, за исключением мероприятий, проводимых Главой Республики Башкортостан, Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан;

- организовать патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях разъяснения обязательности ношения масок, соблюдения социального дистанцирования, выполнения иных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции;

- сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;

- рассмотреть вопрос внесения изменений в местные бюджеты, предусматривающих перераспределение (резервирование) бюджетных средств, прежде всего на оказание мер по поддержке социально-экономической сферы;

- направление депутатов, муниципальных служащих в служебные командировки на территории иностранных государств, в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).

29. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Республике Башкортостан:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие государственным органам Республики Башкортостан и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции.

30. Правительству Республики Башкортостан оперативно:

- внести предложения по государственной поддержке экономики региона;

- внести предложения по объемам и источникам финансового обеспечения расходов, связанных с безвозмездным обеспечением средствами индивидуальной защиты органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органов, участвующих в проведении мероприятий в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- внести предложения по поощрению медицинских работников, а также работников (служащих), участвующих в обходах, оказании содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими возможностями, в условиях действия режима "Повышенная готовность";

- по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан принять меры по увеличению количества лабораторий, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для осуществления работы с возбудителями инфекционных болезней человека III-IV группы патогенности, с целью расширения возможностей лабораторной диагностики COVID-19 в Республике Башкортостан;

- определить потребность в тест-системах для диагностики коронавирусной инфекции;

- обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию к 15 декабря 2020 года новой инфекционной больницы в городе Стерлитамаке.

31. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, учреждениями и организациями здравоохранения, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

контактировавших с больным COVID-2019, при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

с диагнозом "грипп" и "ОРВИ";

при появлении респираторных симптомов, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы;

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (IgG);

работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-2019;

детей из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-2019 (обследуются как при вспышечной заболеваемости);

- организовать мониторинг сведений о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и ежедневное представление указанных сведений в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан";

- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней);

- обеспечить во взаимодействии с лабораториями, проводящими исследования на определение маркеров возбудителя COVID-2019 в биологическом материале людей, направление результатов исследований незамедлительно по их завершению, но не позднее 24 часов, наиболее быстрым из доступных способов в медицинские организации, направившие биологический материал. Информация о положительных результатах лабораторных исследований на COVID-2019 незамедлительно по защищенным электронным каналам связи передается из организаций, на базе которых проводились первичные исследования, в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан с указанием данных об обследуемом лице, в объеме, позволяющем провести противоэпидемические мероприятия;

- обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по вопросам оказания медицинской помощи населению по номерам телефонов: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20;

- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

- осуществить закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентгеновских и ультразвуковых аппаратов), расходных материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

- привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, при оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста;

- совместно с Башкирским государственным медицинским университетом организовать работу колл-центра для консультирования антиковидных инспекторов;

- проводить еженедельно по вторникам (в 15.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.

32. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан обеспечить охрану медицинских организаций, перепрофилированных для изоляции и госпитализации лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, а также лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию.

33. Рекомендовать общественным объединениям, образовательным организациям высшего образования, учреждениям культуры сформировать и направить в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан списки граждан (студентов, сотрудников), желающих участвовать в оказании помощи (в том числе путем обхода, телефонного оповещения, информирования) гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу.

34. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами в сфере общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций продолжить осуществление контроля за соблюдением гражданами, в том числе прошедшими обсервацию вахтовыми рабочими, условий самоизоляции с информированием Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

- во взаимодействии с общественными объединениями, образовательными организациями высшего образования, учреждениями культуры организовать оказание помощи (в том числе путем обхода, телефонного оповещения, информирования) гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу;

- совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) создать и обеспечить работу Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- организовать на безвозмездной основе предоставление социальных услуг на дому гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- определить режим (особенности) работы центров занятости населения Республики Башкортостан с гражданами и работодателями, а также перечень государственных услуг (функций) в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в центрах занятости населения Республики Башкортостан, а также особенности их оказания, включая дистанционный характер.

35. Министерству промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан при распределении средств индивидуальной защиты (масок), дезинфицирующих средств в первоочередном порядке обеспечивать ими медицинских работников, членов мобильных групп Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, волонтеров и иных лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).

36. С учетом Особого порядка передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Башкортостан, утвержденного пунктом 43 настоящего Указа, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан совместно с:

органами местного самоуправления, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками принять меры по приостановлению пассажирских перевозок в другие субъекты Российской Федерации, а также по уменьшению количества (периодичности) перевозок на межмуниципальных транспортных пассажирских сообщениях;

органами местного самоуправления, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками обеспечить регулярные пассажирские перевозки (в том числе речным транспортом) в садовые, огородные, дачные участки при соблюдении перевозчиками и пассажирами требований, установленных настоящим Указом;

Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму принять меры по обеспечению возвращения в Республику Башкортостан граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Башкортостан, с территорий иностранных государств, в которых введены временные ограничения пассажирских перевозок.

37. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан осуществить информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, предусмотренных настоящим Указом.

38. Аппарату межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан подготовить и вынести на рассмотрение постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан информацию о возможности реализации правовых позиций, изложенных в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года, в правоприменительной практике, в том числе при обращении о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица.

39. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, ГУП ТРК "Башкортостан" Республики Башкортостан организовать информирование населения о правилах поведения при появлении симптомов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом.

40. Руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (по номеру телефона: 8 (347) 286-58-27 и по электронной почте: Ufa.rssmpmk.cmk@doctorrb.ru), медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан по территориальной принадлежности, вышестоящий орган исполнительной власти либо орган, осуществляющий функции учредителя, при появлении симптомов COVID-2019, внебольничной пневмонии, гриппа, респираторного заболевания у работников учреждения постоянного пребывания или граждан, находящихся в учреждении постоянного пребывания.

41. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан:

- вносить предложения (решения) о приостановлении работы организаций (ИП, самозанятых), нарушающих настоящий Указ, на основании информации Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики республики;

- обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Башкортостан, органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций;

- перевести работу в круглосуточный режим;

- ежедневно представлять Главе Республики Башкортостан доклад о ситуации с распространением в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях.

42. Установить, что Ситуационный центр по обеспечению устойчивого функционирования экономики Республики Башкортостан:

оперативно решает вопросы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития экономики Республики Башкортостан, а также осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики республики;

вносит предложения об изменении перечня отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения коронавирусной инфекции.

43. Утвердить Особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

44. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

45. Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания.





Приложение № 1 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам COO - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Башкортостан

1. Установить, что на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, указанных в приложении к настоящему Особому порядку (далее - Муниципальные образования), ограничивается доступ граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане), не проживающих на территории Муниципальных образований, либо не имеющих пропусков, выданных администрациями Муниципальных образований, а также администрациями поселений, входящих в муниципальные районы, указанные в приложении к настоящему Особому порядку.

2. Гражданам, следующим из иностранных государств, из других субъектов Российской Федерации и других муниципальных образований Республики Башкортостан, передвигающимся автомобильным транспортом по территории Муниципальных образований, следовать транзитом без остановки по территории Муниципальных образований, за исключением случаев:

экстренной вынужденной остановки;

следования к месту работы, расположенному на территории Муниципального образования;

следования в целях предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности;

следования специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, полиции, пожарные машины и другие автотранспортные средства специального назначения).

3. Рекомендовать главам администраций Муниципальных образований:

организовать при необходимости временное размещение, медицинское и продовольственное обеспечение, охрану мест временного размещения иностранных граждан, следующих транзитом по территории Республики Башкортостан, и находящихся на территории соответствующего Муниципального образования;

представить в Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям документы, обосновывающие понесенные затраты.

4. Государственному комитету Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в установленном порядке подготовить и внести в Правительство Республики Башкортостан предложения о возмещении затрат, связанных с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Особого порядка.

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан:

принять меры по контролю за соблюдением гражданами настоящего Особого порядка;

оказывать содействие государственным органам Республики Башкортостан, администрациям Муниципальных образований в реализации настоящего Особого порядка.





Приложение к Особому порядку передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Башкортостан

Перечень муниципальных образований Республики Башкортостан

1. Городской округ город Кумертау

2. Городской округ город Салават

3. Муниципальный район Илишевский район

4. Муниципальный район Ишимбайский район

5. Муниципальный район Куюргазинский район

6. Муниципальный район Мелеузовский район".





Приложение № 3 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Форма справки на бумажном носителе

Форма справки

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







