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10.11.2020 22:40
Рубрика: Спорт

Грозят не только Шведом

"Химки" одолели ЦСКА в Единой лиге даже без снайперских подвигов своего лидера
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Подмосковные "Химки" эффектно справились с ЦСКА в главном матче игровой недели регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги. Матч, проходивший в химкинском Баскетбольном центре без зрителей, завершился со счетом 86:78 в пользу хозяев.
Центровой "Химок" Грег Монро (справа) в матче с ЦСКА был неудержим. Фото: РИА Новости

Предматчевые расклады однозначно говорили в пользу армейцев. В последнее время ЦСКА сумел достичь определенной стабильности, о чем говорила серия из трех побед, две из которых были одержаны в Евролиге плюс одна - в Единой лиге. К тому же к "дерби Ленинградки" армейцы подошли практически в оптимальном составе.

Чего не скажешь о "Химках", которые даже после возвращения в строй травмированных лидеров никак не могли поймать ритм. Но именно в матче с ЦСКА команда Римаса Куртинайтиса впервые показала свой недюжинный потенциал.

Перелом в игре, до большого перерыва складывавшейся в целом благоприятно для армейцев, случился в третьей четверти, когда "Химки" впервые с начала матча вышли вперед и потом уже методично наращивали преимущество. Самое примечательное, что происходило это без непосредственного участия главной звезды химчан Алексея Шведа.

Подмосковную команду нередко обвиняли в чрезмерной зависимости от игры своего лидера. Однако матч с ЦСКА показал, что подопечные Римаса Куртинайтиса способны добиваться результата, даже когда Швед не в ударе. По итогам двух первых четвертей у Алексея в активе значилось всего одно набранное очко, и третью 10-минутку он начал на скамейке. А бремя лидерства взвалил на себя американский центровой "Химок" Грег Монро, который к концу матча набрал 28 очков, прибавив к ним десять подборов. Это, кстати, личный рекорд результативности Монро в команде.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Химок" Грег Монро, набравший 28 очков

Кроме того, здорово проявил себя Эррик Макколлум, постепенно набирающий форму. Его четыре попадания из шести из-за дуги и итоговые 16 очков трудно переоценить.

Что важно, сам Швед, скопивший, в итоге, лишь семь очков, не стал тянуть одеяло на себя, переключившись на розыгрыш. Несколько его передач в четвертой четверти были очень кстати. И это тоже многое говорит об эволюции игрока и клуба.

Фото: bckhimki.com
"Химки" обыграли "Црвену Звезду" в Евролиге

- Очень рад, что выиграли, потому что мы победили чемпиона Евролиги и Единой лиги ВТБ. Это очень хорошая победа, - не скрывал своего удовлетворения главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - В данный момент у нас много проблем, ситуация с выигрышами не в полном порядке, особенно после всех болезней и травм. Сегодня мы играли так, как хотели, сделали всего восемь потерь, сыграли тактически грамотно на сильного человека, искали слабые стороны в защите ЦСКА и через них били. Стратегически все было правильно, исполнение хорошее, в итоге очень хорошая победа.

Свой следующий матч "Химки" проведут на "Арене Мытищи" против итальянского "Милана" 13 ноября в Евролиге. А ЦСКА ждет в гости испанскую "Басконию" в рамках того же турнира 12-го числа.

Добавим, что завтра очередной матч в Еврокубке проведет краснодарский "Локомотив-Кубань". Его соперником станет лидер "С", итальянский "Виртус". Напомним, именно итальянцы нанесли "железнодорожникам" их единственное поражение в турнире. Теперь у подопечных Евгения Пашутина есть возможность поквитаться за него на своем паркете. А вчера свой матч уже поздно вечером провел казанский УНИКС, встречавшийся c турецким "Бахчешехиром".

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