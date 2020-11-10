Глава Следственного комитета РФ рассказал "Российской газете" о самых громких коррупционных делах, о раскрытии налоговых преступлений, защите прав дольщиков, борьбе с незаконной вырубкой леса.

Александр Иванович, накануне нашей встречи пришла новость: в США задержали бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. А у Вас есть новости о нем?

Александр Бастрыкин: Кондрашов является фигурантом уголовного дела о получении взяток. В отношении него российским судом по нашему ходатайству заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он объявлен в международный розыск.

Мы располагаем данными, что Кондрашов действительно находится в США и срок действия его визы истек. Кстати, подобные прецеденты у нас уже были, фигурантов других уголовных дел, также скрывавшихся в этой стране, но нарушивших визовый режим, депортировали в Россию. Если в ситуации с Кондрашовым компетентные органы США поступят аналогичным образом, то по возвращении в нашу страну обвиняемый будет помещен под стражу и следователи приступят к проведению с ним следственных действий.

За годы существования Следственного комитета, вашим ведомством расследованы десятки тысяч преступлений, как выражаются следователи - коррупционной направленности. Какие из них вам особенно запомнились и почему?

Александр Бастрыкин: Из наиболее сложных можно отметить уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области А. Кузнецова по обвинению в мошенничестве, растрате и легализации похищенного (ущерб от хищений превысил 14 млрд рублей), который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики.

Процесс экстрадиции длился несколько лет, и его можно назвать беспрецедентным. Еще в 2013 году мной обсуждались с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова, после чего уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его.

В последующем Судом Высшей инстанции Парижа приняты решения об аресте активов Кузнецова. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

После экстрадиции в Российскую Федерацию он был осужден к лишению свободы. Все это закономерный результат эффективного сотрудничества с компетентными органами Французской Республики и типичный пример неизбежности наступления уголовно-правовых последствий для лиц, совершивших преступления много лет назад.

Помимо этого были и другие дела в отношении высокопоставленных чиновников. Среди осужденных бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей, бывшие главы республик Карелия, Коми, заместители губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской и Челябинской областей и многие другие должностные лица.

Кресло вину не смягчает

Вы не раз говорили о том, что в СК работа по коррупционерам ведется вне зависимости от их должностного положения. Как это выглядит по статистике?

Александр Бастрыкин: Прежде всего хочу подчеркнуть то обстоятельство, что наша деятельность по противодействию коррупции осуществляется последовательно, системно и наступательно. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что с 2011 года, то есть с момента образования ведомства, в суд направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей.

За 9 месяцев 2020 года в суды направлено 5925 уголовных дел о коррупции. В ходе следствия в счет погашения ущерба возмещено более 2,3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более 8 миллиардов рублей. Таким образом возмещение ущерба обеспечено на 77 процентов.

Получение взяток за незаконные действия или бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, закупка товаров и услуг у подконтрольных чиновникам предприятий по завышенным ценам - именно такой сценарий реализовывается в большинстве коррупционных преступлений.

Что касается вашего вопроса, то с учетом того, что коррупционные преступления наносят неоспоримый вред развитию отечественной экономики, деятельность по их пресечению осуществляется вне зависимости от уровня должностного положения виновных лиц.

Деятельность по пресечению коррупционных преступлений осуществляется вне зависимости от уровня должностного положения виновных

Приведу конкретные цифры. С 2011 года (с момента образования СК России) по настоящее время число обвиняемых, обладающих особым правовым статусом, по направленным в суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности составило свыше 5 тысяч 700 лиц. Для эффективного расследования подобных преступлений Следственный комитет активно взаимодействует со Счетной палатой, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой, Банком России.

В числе расследованных было и дело в отношении бывшего министра экономического развития А. Улюкаева, которого задержали после получения взятки в сумме 2 млн долларов США за одобрение приватизации "Башнефти". Судебный процесс над ним широко освещался средствами массовой информации и, безусловно, оказал большое влияние на антикоррупционный настрой общества.

Крупные бюджетные средства страны в настоящее время направлены на модернизацию экономики, укрепление обороноспособности страны, обеспечение надежной и эффективной системы социальной поддержки населения. И наша задача - пресечь любые попытки хищений выделенных средств.

Налог по счету следователя

Не секрет, что развитию отечественной экономики препятствуют не только коррупционные, но и налоговые преступления. Как обстоят дела с расследованием таких дел?

Александр Бастрыкин: Понимая особую важность стабильного функционирования бюджетной системы страны в период преобразования экономики, Следственный комитет в тесном взаимодействии с Федеральной налоговой службой принимает меры по пресечению различных схем ухода от налогообложения.

Подчеркну, что мы не нацелены на применение к "уклонистам" уголовных наказаний, наша задача - обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме.

Приведу некоторые статистические данные. Так, с 2011 года, когда к подследственности Следственного комитета были отнесены налоговые преступления, удельный вес возбужденных уголовных дел данной категории вырос в 3 раза. И это благодаря четко отлаженной совместной работе с Федеральной налоговой службой.

Сумма возмещенного в ходе процессуальной деятельности ущерба возросла с 5,3 миллиарда рублей в 2011 году до 33,5 миллиарда рублей в 2019 году. В первом полугодии текущего года она составила почти 15 миллиардов рублей. Стоимость имущества, на которое в процессе расследования наложен арест, в 2019 году достигла почти 18 миллиардов рублей, за 6 месяцев текущего года - 5,7 миллиарда рублей, тогда как в первые годы расследования налоговых преступлений она не достигала и миллиарда. Как видите, эффективность нашей работы в этом направлении налицо.

По недавним уголовным делам мы видим, что Следственный комитет серьезно обеспокоен защитой прав дольщиков. Сколько еще у нас обманутых и можно ли людям помочь?

Александр Бастрыкин: Мы видим масштаб проблемы и не можем оставаться в стороне. В одной только Московской области зарегистрировано 822 проблемных дома, в реестр "обманутых дольщиков" включено свыше 50 тысяч граждан. В Ленинградской области застройщиками нарушены обязательства по 17 тысячам договоров в отношении 180 домов.

Например, на завершающей стадии находится уголовное дело в отношении группы лиц, которые похитили денежные средства 405 граждан на общую сумму более 483 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство 12 многоквартирных домов в Москве и Московской области. Другой застройщик в Московской области, обманувший граждан, приговорен к 3 годам лишения свободы.

Есть проблемы и в других субъектах, в их числе Краснодарский край, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Томская, Вологодская области и другие регионы. Но мы их постепенно решаем, и в СК России выработан ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы в этом направлении. Лица, которые злоупотребляют доверчивостью граждан, должны отвечать по закону.

Главное для нашего ведомства - защитить жилищные права тех, кто пострадал от преступных действий.

Сдавайте топоры

На сентябрьском совещании о развитии лесного комплекса страны глава государства обратил внимание на высокий уровень криминализации в этой отрасли. Какие меры, на ваш взгляд, необходимы для борьбы незаконным порубкам и с коррумпированными чиновниками, которые наживаются на этом?

Александр Бастрыкин: Считаю, что для оперативного пресечения подобных преступлений необходимы совместные согласованные действия следственных и налоговых органов, оперативных подразделений органов внутренних дел, таможенных и природоохранных органов.

Мной уже ранее приводился пример того, как в Иркутской области следователями ведомства своевременно пресечено уклонение от уплаты налогов и незаконное возмещение НДС с причинением бюджету страны ущерба на сумму свыше 220 миллионов рублей крупного лесозаготовителя и экспортера леса ООО "БайкалЛес". Эти преступления установлены в ходе работы специально созданной в Иркутской области по инициативе территориального управления СК России межведомственной рабочей группы по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе.

Кроме того, считаю, что необходимо тщательно проработать вопрос о возможности конфискации лесозаготовительной техники, которая используется так называемыми черными лесорубами для незаконной рубки лесных насаждений, но при этом официально находящейся в собственности третьих лиц, которые формально не участвуют в незаконной рубке и хищениях леса.

Необходимо тщательно проработать вопрос о возможности конфискации техники, которая используется так называемыми черными лесорубами

В целом же, как мной уже неоднократно отмечалось, нами предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера, так как в связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения судьями часто не реализуются такого рода полномочия.

Именными часами председателя СКР награждены журналисты "РГ". Фото: Архив "РГ"

Вместе с тем в целом законодательная база по противодействию коррупции достаточно развита. Причем многие законодательные новеллы последнего десятилетия приняты по инициативе Следственного комитета. В их числе предложения ведомства по предупреждению рейдерских захватов предприятий, которые позволили криминализировать действия, составляющие так называемые серые схемы рейдерства.

Кроме того, по инициативе Следственного комитета расширена сфера применения конфискации имущества, и в настоящее время предусмотрена возможность конфискации иного личного имущества осужденного на соответствующую сумму в случае недостаточности у виновного денежных средств.

Также по нашей инициативе принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве", который значительно усилил правовые гарантии реализации конституционных прав потерпевшего на государственную защиту от преступлений, на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Для более эффективной защиты права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступлением, на мой взгляд, необходимо скорректировать статью 115 УПК РФ. В этой норме необходимо закрепить возможность сохранять арест имущества, когда требования потерпевшего признаны обоснованными, но вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ключевой вопрос

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Александр Иванович, можно нестандартный вопрос? Насколько для вас, как для руководителя Следственного комитета, важно сотрудничество следствия с нами, журналистами, и вообще, со средствами массовой информации?

Александр Бастрыкин: Настоящий журналист, как и следователь, пытается докопаться до истины, изучает все версии, принимает в расчет различные точки зрения, воссоздает полную и объективную картину происходящего. Поэтому значимость совместной работы по информационному сопровождению борьбы с преступлениями будет из года в год только усиливаться и расширяться.

Как известно, один из важных принципов, закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе, - принцип неотвратимости наказания. При реализации этого принципа, когда лицо, совершившее преступление, получает наказание даже спустя годы, работа средств массовой информации помогает значительно усилить профилактический эффект, регулярно транслируя для общества результаты нашей деятельности.

Я благодарен вашей, бесспорно, талантливой команде сотрудников "Российской газеты" за высокий профессионализм и самоотдачу и надеюсь на дальнейшую плодотворную работу.

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