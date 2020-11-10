Белоусов: Ослабление рубля не внушает тревогу

По его словам, ослабление рубля в нынешнем диапазоне не критично.

Ранее в Минэкономразвития ослабление рубля объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка. Но это временное явление. В ведомстве ожидают, что среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар.

Вчера курс доллара на торгах на Московской бирже опустился до 75,88 руб. В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 76 рублей 21 сентября. Евро подешевел почти на 2% с момента открытия торгов 9 ноября. К 16.07 по московскому времени его стоимость упала до 90,3 руб.