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10.11.2020 11:23
Рубрика: Экономика

Белоусов: Ослабление рубля не внушает тревогу

Текст: Ольга Игнатова
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не видит предпосылок для тревоги в связи с ослаблением курса рубля. Об этом он заявил агентству ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, ослабление рубля в нынешнем диапазоне не критично.

Фото: iStock
Названы перспективы рубля при сохранении позитивного настроя на рынке

Ранее в Минэкономразвития ослабление рубля объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка. Но это временное явление. В ведомстве ожидают, что среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар.

Вчера курс доллара на торгах на Московской бирже опустился до 75,88 руб. В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 76 рублей 21 сентября. Евро подешевел почти на 2% с момента открытия торгов 9 ноября. К 16.07 по московскому времени его стоимость упала до 90,3 руб.

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