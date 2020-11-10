Более 24 тысяч льготников получили квартиры

Более 24 тысяч семей льготников получили в этом году материальную помощь на приобретение жилья, сообщает Минстрой.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий перечислены 15 397 молодым семьям из 83 регионов. Благодаря господдержке к началу ноября решили жилищный вопрос 1 896 семей, переселяющихся из районов Крайнего Севера. Улучшили жилищные условия 1 220 семей вынужденных переселенцев, 953 жилищных сертификата с начала года получили чернобыльцы.

Жилищные субсидии предоставлены 1472 ветеранам боевых действий, 1 406 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 198 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны. Эта мера поддержки продолжает оставаться актуальной, подчеркивают в Минстрое, так как постановка граждан этой категории на учет в связи с обеспеченностью жильем ниже нормы или признанием жилого помещения непригодным для проживания не ограничена по времени и признание их малоимущими не требуется.

Государственные жилищные сертификаты получили 407 уволенных военнослужащих и приравненных к ним лиц, 212 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и 561 семья, отселяемая из комплекса "Байконур".

В рамках господдержки получили помощь с жильем 168 молодых ученых. Из не предназначенных для проживания строений по программе переселили 44 семьи. Улучшили жилищные условия 87 семей из Крыма и Севастополя.

Новое жилье с господдержкой приобретают и жители, переезжающие из зоны строительства Байкало-Амурской магистрали. Уже получила жилищные сертификаты 261 семья. Это на 49 семей больше, чем планировалось.

Всего господдержка в решении жилищного вопроса оказывается 14 категориям льготников, на это в 2020 году предусмотрено 28,8 млрд рублей.