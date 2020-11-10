Более 3 тысяч пользователей из 64 стран подключились к ММФ БРИКС онлайн

Более 3000 пользователей подключились к работе II Международного Муниципального Форума стран БРИКС (ММФ БРИКС) в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы форума, основной тематикой которого в этом году стало решение глобальных вызовов и угроз, в первую очередь пандемии COVID-19, на местном муниципальном уровне.

"В рамках деловой программы состоялось 20 видеоконференций, из них - 18 профильных сессий, пленарное заседание и церемония подписания соглашений. На Форуме выступило более 170 спикеров и докладчиков. Всего за два дня работы Форума к нему подключилось более 3000 онлайн-слушателей", - говорится в сообщении.

Основной темой обсуждения в первый день работы форума стала пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней вызовы. В своих выступлениях представители пятерки также отмечали желание наладить более плотное сотрудничество в сфере фармацевтики, научных разработок и обмена опытом по борьбе с COVID-19.

Большой интерес вызвало выступление директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна, который рассказал об исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что из 26 регионов России, где проводились исследования, осенью этот показатель вырос в 14 субъектах. В четырех регионах наблюдалось снижение уровня коллективного иммунитета. По словам ученого, ситуация с популяционным иммунитетом в стране "мозаичная", его уровень в регионах варьируется от 4,3% до 50,2%. "Даже в соседних субъектах показатели могут значительно отличаться - из-за разной эпидемиологической обстановки и различных ограничительных мер", - уточнил он. К третьему этапу исследования ученые планируют приступить в конце ноября - начале декабря.

Обсуждалось развитие внутреннего туризма, что актуально практически для всех стран БРИКС в свете сокращения внешнего турпотока. Одним из интересных кейсов поделились представители Мурманской области, рассказавшие о развитии в регионе промышленного туризма. Среди объектов, уже ставших местами притяжения в Заполярье, названы "Ковдорский горно-обогатительный комбинат", завод по переработке северных ягод "Кольский край", "Олкон" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат), а также Кольская атомная электростанция.

Заместитель гендиректора по развитию АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в Росатом) Алексей Голубев, рассказал, как при помощи цифровых сервисов можно улучшить жизнь городов. В частности, вовлечь жителей в вопросы городского развития, поддержать предпринимательство и оптимизировать процессы городского управления.

В онлайн-формате в рамках форума прошло подписание соглашения о сотрудничестве между городами Челябинск (Россия) и Гуарульюс (Бразилия). Организационный комитет ММФ подписал соглашение о сотрудничестве с Китайским деловым центром, и получил предварительное подтверждение о подписание соглашения с Конфедерацией Индийской Промышленности.

II Международный Муниципальный Форум стран БРИКС проходил в Санкт-Петербурге 5 и 6 ноября. Форум состоялся в формате БРИКС Плюс, кроме стран "пятерки" в ММФ БРИКС принимали участие спикеры и слушатели из Италии, Испании, Аргентины, Мали, Перу, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Нигерии, Монголии, Мексики, Египта, Германии, Эстонии, Финляндии, Дании, Австрии, всего 64 государств, а также 70 российских регионов. Форум проходит в Санкт-Петербурге уже во второй раз, и в этом году мероприятие входит в календарь председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС.