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10.11.2020 08:43
Рубрика: В мире

Бразильский Джон Леннон совершил дерзкий побег из полицейского участка

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

В пригороде Сан-Паулу произошел случай, который скорее напоминает изрядно заезженный сюжет голливудской криминальной комедии. Бразилец хитростью взял полицейский участок городка Порту-Фелиш и без единого выстрела вызволил оттуда своего брата.

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Джон Леннон Гамбари Перейра Франку был арестован воскресным утром по подозрению в убийстве. Его отвезли в ближайший полицейский участок, а в начале недели за ним должны были прислать транспорт для перевода в изолятор временного содержания. Однако в полицейском участке он не пробыл и пяти часов.

На помощь Джону пришел его брат Бетуэл. Под предлогом передачи продуктов он проник на территорию полицейского участка, который в тот момент охранял лишь один сотрудник. Воспользовавшись удобным случаем, Бетуэл достал пистолет и наставил его на полицейского. Угрожая расправой, он отобрал у охранника правопорядка табельное оружие и приказал выпустить Джона Леннона на свободу. Самого горе-стражника заперли в той же камере.

Правда налетчик даже не удосужился проверить, был ли у полицейского при себе телефон. Подкрепление прибыло в течение нескольких минут, но братьев Гамбари они найти так и не смогли. Теперь оба объявлены в розыск.

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