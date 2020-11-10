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10.11.2020 11:25
Рубрика: В мире

Британские лингвисты назвали "локдаун" словом года

Текст: Александр Гусаров
Захлестнувшая мир в текущем году пандемия коронавируса пополнила словарный запас многих жителей нашей планеты. Как стало известно, авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал англоязычный термин "локдаун" (lockdown) главным словом 2020 года.
Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

Напомним, что "локдауны", под которыми подразумевается режим полной изоляции и жестких ограничений, были введены во многих странах на пике эпидемии COVID-19 минувшей весной и сохраняют свою актуальность по сей день.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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Как сообщает РИА Новости, специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова "локдаун" в 2020 году, по сравнению с 4 тысячами употреблений в минувшем году.

Согласно данному Collins English Dictionary определению, "локдаун" - это существительное, которое обозначает "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".

Кроме того, в список претендентов на звание "слово года" вошли другие слова и выражения, связанные с пандемией: "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться". Также в перечне оказались и слова другого типа, например, тиктокер - активный пользователь соцсети TikTok.

В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение "климатическая забастовка" (climate strike).

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