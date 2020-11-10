Новости

Путин назвал недопустимым навязывание Беларуси решений извне 12:57
Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Карабахе 12:46
Умер создатель Скуби-Ду Кен Спирс 12:46
Трафик посещения ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге снизился до 70% 12:42
Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени 12:38
Володин: Достигнутые по Карабаху договоренности восстановят мир в регионе 12:37
Оксфордский словарь изменил свое отношение к женщинам 12:35
Молодежный фонд Финляндии обвинили в коррупции 12:32
Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц" 12:22
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов 12:14
На Ленинградской АЭС навсегда остановили второй энергоблок 12:09
Джонни Депп получит 10 млн долларов за то, что не снимется в фильме 12:04
Рябков: Основы для продления СНВ-3 все еще нет 12:03
Искусственный интеллект поможет диагностировать коронавирус 11:51
Появилась дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 11:49
В "Газпроме" подтвердили намерение повысить цены на газ для Польши 11:38
Китайские истребители установили рекорд 11:37
Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ 11:35
Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег 11:30
В Москве зарегистрировано 5902 новых случая COVID-19 11:26
В России впервые вышло руководство по работе с волонтерами в хосписе 11:17
Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября 10:57
В ГД предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов 10:50
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф 10:47
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 12:14
Рубрика: Экономика

ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов

Текст: Ольга Игнатова

Банки должны будут установить лимиты на выдачу наличных через кассы магазинов. Такие рекомендации дал Банк России.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
ЦБ оценил влияние снижения курса рубля на цены

Так, покупатель сможет получить на кассе при совершении покупки не более 5 тысяч рублей в день. Ежемесячный лимит - 30 тыс рублей, сообщает агентство ТАСС. Также регулятор рекомендует сотрудникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения квалификации. По мнению ЦБ РФ, это поможет снизить риски попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

Сервис по снятию наличных на кассах был запущен в прошлом году, но воспользоваться им могут пока жители магазинов в удаленных и малонаселенных селах и городах. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, проект охватывает более 4,2 тыс торговых точек. В планах ЦБ - запуск сервиса пополнения банковских карт на кассах магазинов.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев
Названы имена участников геноцида на Дону в 1942-1943 годах
Захарова: Москва ждет результатов расследования инцидента с российским Ми-24
Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения