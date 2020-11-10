ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов

Банки должны будут установить лимиты на выдачу наличных через кассы магазинов. Такие рекомендации дал Банк России.

Так, покупатель сможет получить на кассе при совершении покупки не более 5 тысяч рублей в день. Ежемесячный лимит - 30 тыс рублей, сообщает агентство ТАСС. Также регулятор рекомендует сотрудникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование для повышения квалификации. По мнению ЦБ РФ, это поможет снизить риски попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

Сервис по снятию наличных на кассах был запущен в прошлом году, но воспользоваться им могут пока жители магазинов в удаленных и малонаселенных селах и городах. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, проект охватывает более 4,2 тыс торговых точек. В планах ЦБ - запуск сервиса пополнения банковских карт на кассах магазинов.