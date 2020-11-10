Высшая школа экономики представила новый рейтинг инновационной привлекательности мировых городов HSE GCII. В число 36 самых инновационных городов мира вошли три города континентального Китая - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, а также Сянган. По числу мировых инновационных центров на своей территории КНР уступает только США. При этом Пекин занял четвертое место (после Нью-Йорка, Лондона и Токио), Шанхай - девятое (сразу после Москвы), Сянган - тринадцатое, а Гуанчжоу - двадцать седьмое.

Авторы рейтинга использовали комплексный подход к оценке инноваций, который включает анализ технологического развития, креативных индустрий, городской среды. В его основе - система оценки по 120 критериям, рассчитанным с использованием признанных международных источников.

Ни один город не смог добиться успеха сразу по нескольким аспектам технологического развития - у каждого оказался свой "козырь". На вершине оказались два конкурирующих глобальных центра высоких технологий - Нью-Йорк и Пекин. Американский мегаполис занял первое место по венчурному бизнесу - числу стартапов и фондов поддержки инновационной деятельности. А столица КНР - первую строчку по продуктивности инновационного класса (по числу патентов и публикаций).

"Пекин занимает второе место в мире по технологическому развитию (один из трех блоков, составляющих итоговый рейтинг наряду с "креативными индустриями" и "городской средой"). Его формула успеха складывается за счет второго места по числу штаб-квартир компаний из перечней Global 500 Fortune и Global Innovation 1000 и первого - по числу стартапов-единорогов (то есть тех, чья капитализация оценивается в 1 миллиард долларов и выше)", - рассказал директор Центра "Российская кластерная обсерватория" ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко. Он также обратил внимание на то, что на четыре китайских города (Пекин, Шанхай, Сянган и Гуанчжоу) приходится 43,8 процента стартапов-единорогов (то есть тех, чья капитализация оценивается в 1 миллиард долларов и выше) всех городов выборки.

Другая отличительная черта Пекина - научное лидерство. Город занимает первое место сразу по нескольким показателям: научным публикациям, патентным заявкам, ведущим научным организациям и высокоцитируемым ученым. Помимо технологического развития у Пекина есть и "креативный козырь", которому посвящен один из кейсов в рейтинге HSE GCII. Из 25 наиболее коллекционируемых ныне живущих художников шестеро имеют китайское происхождение, а биографии троих из них - Цзэн Фаньчжи, Хуан Юнюйи, Лю Вэй - тесно связаны с Пекином.

К концу 2020 года доля расходов Китая на НИОКР увеличится до 2,5 процента ВВП

Если Пекин выигрывает за счет столичных преимуществ, привлекающих ученых, деятелей науки и менеджеров национальных корпораций, то Шанхай притягивает корпоративные научно-исследовательские центры всего мира. Научные подразделения в Шанхае открыли почти 200 компаний из рейтингов Fortune Global 500 и Innovation 1000.

Сянган, обладающий статусом одной из столиц международной торговли и финансов, в свою очередь, постепенно превращается в центр креативной индустрии. Сегодня здесь расположено более 20 компаний - лауреатов ведущих мировых премий в сфере промышленного дизайна.

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Залогом инновационной привлекательности Гуанчжоу стало сочетание развитой инфраструктуры (первое место по числу каршеринговых компаний, четвертое - по протяженности метро) и доступных условий (первое место по доступности организации бизнеса, включая недорогую аренду офисов и коворкингов). "Получается, что, несмотря на общее гражданство, это очень разные города. Пекин - взращиваемый государством лидер науки и технологий, Шанхай - точка притяжения частного инновационного бизнеса, Сянган - мировой центр дизайна, Гуанчжоу - город, удобный для промышленности. Возможно, что именно сочетание разнообразных инновационных лидеров - особенность и важное преимущество Китая", - полагает Евгений Куценко.

Сегодня Китай остается единственной страной со средним уровнем дохода, входящей в топ-30 списка Глобального инновационного индекса (GII) с точки зрения инновационного потенциала и объемов производства и сохраняет 14-е место в рейтинге экономик-лидеров GII 2020. Начиная с конца 1970-х годов, рост экономики КНР на протяжении примерно трех десятилетий можно было охарактеризовать как преимущественно ресурсоемкий. Однако в последние 15 лет из-за нехватки ресурсов и роста затрат правительство КНР было вынуждено сменить вектор экономического развития в сторону альтернативной модели роста, в которой знания и технологии играют ключевую роль.

В ближайшие пять лет уровень урбанизации в Китае повысится на 5 процентов

"Страна переходит на новый технологический уклад. Так, в феврале 2006 года был принят "План среднесрочного и долгосрочного развития науки и технологий на 2006-2020 годы", согласно которому правительство Китая намеревалось превратить Китай в "инновационное общество" к 2020 году и мирового лидера в области науки и технологий к 2050 году, развитию НИОКР стало уделяться особое внимание", - отметила научный сотрудник Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Инга Иванова.

По данным японского Национального института научно-технической политики, сегодня Китаю принадлежит основная доля научных работ (19,9 процента), тогда как США занимают второе место с 18,3 процента. Рост научного вклада Китая аналитики связывают с крупными инвестициями в НИОКР, а также растущим числом исследователей. Так, доля расходов Китая на НИОКР увеличилась до 1,52 процента ВВП в 2008 году (в 1990 году - 0,71 процента), а в 2019 году уже составила 2,23 процента ВВП. В планах правительства КНР было доведение доли расходов на НИОКР до 2,5 процента ВВП к концу 2020 года, однако текущая эпидемиологическая ситуация может привести к тому, что расходы на инновации будут стремительно сокращаться, поскольку темпы развития мировой экономики снижаются. Тем не менее Китай остается второй страной в мире по величине расходов на НИОКР (в денежном выражении) после США.

Эксперты выделяют точки роста китайско-российского инновационного сотрудничества. Лидеры двух стран приняли решение о проведении Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах и подписали совместные соглашения о развитии научно-исследовательских центров и инициатив в области высоких технологий. Практическая реализация новых идей и внедрение результатов совместных исследований ожидается в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, материаловедение, транспортные системы, космонавтика, агротехнологии, энергосберегающие технологии, защита окружающей среды.

"Внимания требуют не только точные, но и гуманитарные, и общественные науки, которые являются базой для эффективного поиска ответов на глобальные общественные вызовы современности, в том числе для формирования доказательной научно-технической и инновационной политики. В этом же контексте следует рассматривать и научные исследования в области разработок и подходов к обучению русскому и китайскому языкам. Знание иностранного языка - это залог плодотворного взаимодействия ученых двух стран и успешной реализации совместных проектов", - подчеркнула Инга Иванова.