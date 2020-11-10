"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное

- Сегодня в России образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Объем, который отправляется на полигоны, нужно серьезно снизить.
- Собственник промышленного предприятия, получающий дивиденды, должен вкладываться в "уборку", выводить объекты из эксплуатации. Мы не должны это делать за счет налогоплательщиков.
- Чтобы не мучиться на сортировке, необходимо вторичные материальные ресурсы извлекать раньше. Для этого нужно обеспечить раздельный сбор мусора для многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства.
- Не нужно бояться энергетической утилизации. Многие страны уже пошли по такому пути.
- В федеральной схеме обращения с отходами более 200 объектов компостирования и более 80 объектов - производства твердого топлива из отходов.
- Концепцию расширенной ответственности производителей нужно пересматривать: механизм действует уже четыре года, но кроме 3 млрд рублей экосбора, мы никуда не продвинулись.
- Мы не хотим повышать тарифы на вывоз мусора для населения. Не на плечи граждан должна ложиться нагрузка за вывоз ТКО, оно и так за 2019 год обеспечило по платежкам за вывоз мусора около 190 млрд рублей.
- Философия раздельного сбора мусора - это не про заработать на сдаче бутылок, а про образ жизни и отношение к окружающей среде.
- Основные продукты питания Россия производит своими силами, но по семенам, кормам, ветпрепаратам еще зависим от импорта.
- В этом году мы соберем один из рекордных в современной истории России урожай зерна, он превысит 125 млн тонн в чистом весе.
- Объем агроэкспорта по итогам года может составить не менее 27 млрд долл. По трем продуктам Россия станет нетто-экспортером по сравнению с 2019 годом - по свинине, мясу птицы, семенам подсолнечника.
- При существенном удорожании зерна на внутреннем рынке мукомолам предлагается субсидировать часть затрат на закупку зерна. Но они будут обязаны продавать произведенную муку по стоимости, сложившейся до повышения цен на зерно.
- У нашей органической продукции - хороший потенциал, который формирует более 10 млн га неиспользуемой пашни, а также доступные водные ресурсы, качественные минеральные удобрения.
- По итогам года мы сможем выдать более 30 тысяч кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки вместо первоначально запланированных 11 тысяч.
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