"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное

- Сегодня в России образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Объем, который отправляется на полигоны, нужно серьезно снизить.

- Собственник промышленного предприятия, получающий дивиденды, должен вкладываться в "уборку", выводить объекты из эксплуатации. Мы не должны это делать за счет налогоплательщиков.

- Чтобы не мучиться на сортировке, необходимо вторичные материальные ресурсы извлекать раньше. Для этого нужно обеспечить раздельный сбор мусора для многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства.

- Не нужно бояться энергетической утилизации. Многие страны уже пошли по такому пути.

- В федеральной схеме обращения с отходами более 200 объектов компостирования и более 80 объектов - производства твердого топлива из отходов.

- Концепцию расширенной ответственности производителей нужно пересматривать: механизм действует уже четыре года, но кроме 3 млрд рублей экосбора, мы никуда не продвинулись.

- Мы не хотим повышать тарифы на вывоз мусора для населения. Не на плечи граждан должна ложиться нагрузка за вывоз ТКО, оно и так за 2019 год обеспечило по платежкам за вывоз мусора около 190 млрд рублей.

- Философия раздельного сбора мусора - это не про заработать на сдаче бутылок, а про образ жизни и отношение к окружающей среде.

- Основные продукты питания Россия производит своими силами, но по семенам, кормам, ветпрепаратам еще зависим от импорта.

- В этом году мы соберем один из рекордных в современной истории России урожай зерна, он превысит 125 млн тонн в чистом весе.

- Объем агроэкспорта по итогам года может составить не менее 27 млрд долл. По трем продуктам Россия станет нетто-экспортером по сравнению с 2019 годом - по свинине, мясу птицы, семенам подсолнечника.

- При существенном удорожании зерна на внутреннем рынке мукомолам предлагается субсидировать часть затрат на закупку зерна. Но они будут обязаны продавать произведенную муку по стоимости, сложившейся до повышения цен на зерно.

- У нашей органической продукции - хороший потенциал, который формирует более 10 млн га неиспользуемой пашни, а также доступные водные ресурсы, качественные минеральные удобрения.

- По итогам года мы сможем выдать более 30 тысяч кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки вместо первоначально запланированных 11 тысяч.

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