Доктор объяснил, почему важно увлажнять воздух во время эпидемии

Увлажнение воздуха в помещении в холодное время года уменьшает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе, гриппом и коронавирусом, предупреждает доктор, основатель Школы ресурсов здоровья Андрей Беловешкин.

Уровень влажности воздуха оказывает прямое и косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье, пояснил эксперт. "Прямое воздействие: чем меньше влажность воздуха, тем сильнее испарение с кожи и слизистых оболочек. Это значит - сильнее раздражение глаз, носа, рта и дыхательных путей, хуже работает мукоцилиарный транспорт. А когда слизь подсыхает, то может раздражать слизистые и мы непроизвольно тянемся к носу, глазам и рту, - говорит Беловешкин. - Поэтому это увеличивает вероятность инфицирования - и слизистый барьер слаб и сами перенесли вирус".

Есть и другие негативные моменты: сухость воздуха увеличивает количество симптомов, связанных с затрудненным дыханием, уменьшает выработку слезы, повышает усталость глаз. Также низкая или слишком высокая влажность влияет на терморегуляцию и качество сна.

Непрямое влияние влажности на риски подхватить инфекцию связано с тем, как она влияет на циркуляцию в воздухе пыли и аэрозолей. "Чем меньше влажность, тем больше пыли и аллергенов находится в воздухе и тем дольше они остаются во взвешенном состоянии. Поэтому более влажный воздух и более чистый, - пояснил доктор. - В сухом воздухе также дольше летают аэрозоли с находящимися в них вирусами и бактериями".

Беловешкин привел данные исследований: если влажность низкая, на уровне 23% (что обычно для помещений с включенным отоплением), то в воздухе остаются 70-77% вирусных частиц, которые выделялись людьми при разговоре или кашле. При влажности 43% их остается только 14%. "Это касается и вируса гриппа и коронавируса", - подчеркнул эксперт .

Доктор рекомендует пользоваться гигрометром для контроля влажности и при необходимости использовать увлажнитель воздуха. "Оптимальный уровень влажности 40-60%, слишком высокая влажность также нежелательна", - отметил доктор.