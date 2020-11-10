Новости

Умер создатель Скуби-Ду Кен Спирс 12:46
Джонни Депп получит 10 млн долларов за то, что не снимется в фильме 12:04
Появилась дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 11:49
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф 10:47
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 09.11.2020

Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц"

Новости
    10.11.2020, 12:22
Текст:   Олег Усков
Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер" Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"

В ожидании премьеры художественного фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (это август 2021-го) режиссер проекта не сидит сложа лапки, а уже готов заняться следующим предприятием.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Появилась дата премьеры третьих "Фантастических тварей"

Из Instagram Джеймса Ганна мы только что узнали, что кинематографист прилетел в Канаду для съемок сериала "Миротворец" (Peacemaker), спин-оффа "Отряда", который сосредоточится на персонаже Джона Сины.

В связи с эпидемиологической ситуацией всем прибывшим в страну положено посидеть на двухнедельном карантине, который Ганн намерен провести в компании презентованной ему персональной игровой приставки Xbox Series X.

Напомним. Миротворец - это Кристофер Смит, человек, ради всеобщего благополучия готовый пойти на самые крайние меры. Вплоть до массовой резни и прочего геноцида.

Фото: kinopoisk.ru
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф

Причина такого специфического поведения - скорбный момент биографии: отец Миротворца, как оказалось, был комендантом нацистского концентрационного лагеря, осознание чего покорежило герою психику.

Подробности сюжета не раскрываются, но, в целом, обещана экшн-комедия на восемь пока эпизодов.

Шоу разрабатывается для стриминга HBO Max. Ганн выступит сценаристом и режиссером нескольких серий, в том числе пилотной. Он же и Сина - сопродюсеры.

Дата премьеры еще не названа.

Новости

Видео: Геральт и Йеннифэр воссоединились на съемках сериала "Ведьмак" 09.11.2020
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 09.11.2020
Стал известен сюжет фильма "Доктор Стрэндж 2" 09.11.2020
Умер комик Норм Кросби 09.11.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ DonCoscarelli
Умер актер из "Фантазма" Кеннет Джонс 09.11.2020
Колин Фёрт сыграет в ремейке зомби-аниме от сценариста "Рика и Морти" 09.11.2020
На съемках "Мира Юрского периода 3" выявили сто заражений COVID-19 09.11.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 08.11.2020
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 07.11.2020
Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 06.11.2020
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд опубликовал первое фото со съемок "Человека-паука 3" 07.11.2020
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 06.11.2020
Киану Ривза вывели из себя: он показал непристойный жест 03.11.2020