Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц"

В ожидании премьеры художественного фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (это август 2021-го) режиссер проекта не сидит сложа лапки, а уже готов заняться следующим предприятием.

Из Instagram Джеймса Ганна мы только что узнали, что кинематографист прилетел в Канаду для съемок сериала "Миротворец" (Peacemaker), спин-оффа "Отряда", который сосредоточится на персонаже Джона Сины.

В связи с эпидемиологической ситуацией всем прибывшим в страну положено посидеть на двухнедельном карантине, который Ганн намерен провести в компании презентованной ему персональной игровой приставки Xbox Series X.

Напомним. Миротворец - это Кристофер Смит, человек, ради всеобщего благополучия готовый пойти на самые крайние меры. Вплоть до массовой резни и прочего геноцида.

Причина такого специфического поведения - скорбный момент биографии: отец Миротворца, как оказалось, был комендантом нацистского концентрационного лагеря, осознание чего покорежило герою психику.

Подробности сюжета не раскрываются, но, в целом, обещана экшн-комедия на восемь пока эпизодов.

Шоу разрабатывается для стриминга HBO Max. Ганн выступит сценаристом и режиссером нескольких серий, в том числе пилотной. Он же и Сина - сопродюсеры.

Дата премьеры еще не названа.