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Джеймс Ганн снимет отдельный сериал по "Отряду самоубийц"

Новости
    24.09.2020, 11:01
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер" Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"

Боссы HBO Max, судя по всему, настолько уверены в успехе перезапуска "Отряда самоубийц", что еще до премьеры картины заказали Джеймсу Ганну спин-офф-сериал про одного из участников команды антигероев, сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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Главную роль исполнит рестлер Джон Сина, который вернется к роли "Миротворца".

Шоу будет состоять из 8 эпизодов, Ганн напишет сценарий и поставит несколько эпизодов, включая пилот.

Производство планируют запустить в начале 2021 года - до того, как постановщик приступит к работе над третьими "Стражами Галактики".

Ранее, один из актеров фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" объяснил, чем новый фильм будет лучше предыдущего.

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