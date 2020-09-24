Джеймс Ганн снимет отдельный сериал по "Отряду самоубийц"

Боссы HBO Max, судя по всему, настолько уверены в успехе перезапуска "Отряда самоубийц", что еще до премьеры картины заказали Джеймсу Ганну спин-офф-сериал про одного из участников команды антигероев, сообщает Variety.

Главную роль исполнит рестлер Джон Сина, который вернется к роли "Миротворца".

Шоу будет состоять из 8 эпизодов, Ганн напишет сценарий и поставит несколько эпизодов, включая пилот.

Производство планируют запустить в начале 2021 года - до того, как постановщик приступит к работе над третьими "Стражами Галактики".

Ранее, один из актеров фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" объяснил, чем новый фильм будет лучше предыдущего.