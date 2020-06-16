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Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики"

Новости
    16.06.2020, 17:59
Текст:   Богдан Бобров

Американский режиссер Джеймс Ганн устроил небольшую сессию вопросов и ответов для своих фанатов во время трансляции в Instagram.

Фото: instagram.com/ psychboz
"Джейме Ланнистера" показали новым членом команды "Стражей Галактики"

Один из вопросов касался дальнейшей судьбы франшизы "Стражи Галактики". Постановщик сообщил, что после триквела больше не планирует сотрудничать с Marvel Studios.

Более того, его никогда не привлекала работа над "Мстителями", и если бы даже ему предложили режиссерское кресло в картине о флагманской команде супергероев, он все равно бы отказался.

Напомним, два года назад Ганн стал участником громкого интернет-скандала - в его Twitter-ленте раскопали шутки на тему сексуального насилия и педофилии многолетней давности, в Disney такого терпеть не смогли и отстранили его от работы.

Через некоторое время и после длинной череды извинений перед всеми возможными пострадавшими от специфичного чувства юмора Джеймс Ганн, успевший уже заключить контракт с конкурентами из DC, был восстановлен в должности.

Ожидается, что "Стражи Галактики 3" выйдут не раньше 2022 года. О сюжете пока почти ничего не известно, но в Сети появлялись утечки о том, что к компании Питера Квилла присоединится Адам Уорлок.

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