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"Джейме Ланнистера" показали новым членом команды "Стражей Галактики"

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    16.06.2020, 12:28
Текст:   Богдан Бобров

Не так давно в интернете появилась утечка: состав "Стражей Галактики" в следующих фильмах франшизы значительно изменится. В частности, в команде появится новый участник - Адам Уорлок.

На новость отреагировал цифровой художник Psychboz, который предложил на потенциальную роль актера Николая Костер-Вальдау, наиболее известного широкой аудитории по роли Джейме Ланнистера из "Игры престолов", изобразив его в соответствующем образе.

В комиксных первоисточниках Адам Уорлок выступает одним из самых сильных персонажей, большинство из его сюжетных линий пересекалось с камнем души, показанным в "Саге Бесконечности", что в дальнейшем может быть использовано сценаристами, чтобы снова в том или ином виде показать на экране погибших супергероев.

В кинематографической вселенной Marvel Уорлока впервые показали в сцене после титров второй части "Стражей".

Кроме того, Psychboz нарисовал для третьей части фильма про команду супергероев новый постер, где также можно заметить Тора, который в концовке картины "Мстители: Финал" присоединился к Питеру Квиллу и компании.

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