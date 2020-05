Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики"

События фильма "Мстители: Финал", конечно, повлияли на всю кинематографическую вселенную Marvel. В частности, неизбежные изменениям грядут в составе участников различных команд супергероев.

We Got This Covered пишет о том, что значительная ротация ждет "Стражей Галактики". Предполагается, что в какой-то момент к Звездному Лорду и компании присоединится Джейн Фостер (Натали Портман), которой предстоит стать новым Тором.

Кроме того, команду может пополнить Адам Уорлок, появление которого тизерили еще во второй части "Стражей".

Учитывая, что ранее сообщалось о том, что в триквеле сценаристы собираются "убить" двух любимых фанатами персонажей, их замена будет попросту необходима для дальнейшего существовании франшизы.