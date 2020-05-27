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Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики"

Новости
    27.05.2020, 14:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

События фильма "Мстители: Финал", конечно, повлияли на всю кинематографическую вселенную Marvel. В частности, неизбежные изменениям грядут в составе участников различных команд супергероев.

Фото: instagram.com/ pabloruizzx
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We Got This Covered пишет о том, что значительная ротация ждет "Стражей Галактики". Предполагается, что в какой-то момент к Звездному Лорду и компании присоединится Джейн Фостер (Натали Портман), которой предстоит стать новым Тором.

Кроме того, команду может пополнить Адам Уорлок, появление которого тизерили еще во второй части "Стражей".

Учитывая, что ранее сообщалось о том, что в триквеле сценаристы собираются "убить" двух любимых фанатами персонажей, их замена будет попросту необходима для дальнейшего существовании франшизы.

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