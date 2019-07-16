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"Игра престолов" установила абсолютный рекорд "Эмми"

Новости
    16.07.2019, 21:40
Текст:   Олег Усков

Злопыхай-не злопыхай, а факты-то - вот они: премиум-шоу канала HBO "Игра престолов", ушедшее в закат своим восьмым сезоном под плач, глумления и улюлуканья, установила абсолютный рекорд в истории индустрии.

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте "телевизионного "Оскара", премии "Эмми", GOT проходит в этом году по 32 номинациям. При этом предыдущий рекорд, 1994 года, составлял "всего" 27 номинаций по итогам одного сезона и принадлежал криминальной драме "Полиция Нью-Йорка".

К слову, нынешнее количество весомо побеждает предыдущее достижение ИП по этой же части - в 2015-м сериал горделиво шёл по 24-м номинациям.

Финал ИП выдвигается на статуэтки по следующим позициям: "Лучший драматический сериал", "Лучшая мужская роль" - Кит Харингтон, "Лучшая женская роль" - Эмилия Кларк, "Лучшая мужская роль второго плана" - Питер Динклейдж, Николай Костер-Вальдау и Альфи Аллен, "Лучшая женская роль второго плана" - Лина Хиди, Мэйси Уильямс, Софи Тёрнер, Гвендолин Кристи. И Карис ван Хаутен - как "Лучшая приглашенная актриса".

Фото: kinopoisk.ru
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Плюс в перечне номинантов отмечены труды специалистов по кастингу, костюмеров, режиссура (Сапочник, Наттер, Бениофф и Уайсс), операторская работа, сценарий (опять Бениофф и Уайсс, шоураннеры - напомним на всякий случай), музыка и все подряд побочные и технические чекпоинты - грим, прически, визуальные эффекты.

Чудесный еврейский ретро-ситком "Удивительная миссис Мейезел" претендует на награды в двадцати номинациях. Черная комедия "Барри" - в семнадцати.

Среди мини-сериалов предсказуемо лидирует самое высоко оцененное зрителями шоу в истории ТВ "Чернобыль", от все того же HBO и Sky - девятнадцать номинаций. Семнадцать - у байопика "Фосс/Вердон", шестнадцать - у страдательной драмы "Когда они нас увидят".

На куда как более скромное количество поощрений претендуют сериалы "Телохранитель", "Убивая Еву", "Благие знамения", "Лучше звоните Солу" и другие.

Победителей мы теперь узнаем 22 сентября, когда 71-я ежегодная церемония вручения основных премий "Эмми" пройдет в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе. Перед этим, 14-15 сентября, будут вручены призы "технических номинаций".

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