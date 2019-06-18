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"Я была разочарована": "Серсея Ланнистер" о концовке "Игры престолов"

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    18.06.2019, 14:05
Текст:   Козьма Лоханкин
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Британская актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи в "Игре престолов", поделилась своими впечатлениями от концовки "Игры престолов".

Он призналась, что предпочла бы, чтобы её героиня погибла как-нибудь иначе.

Фото: youtube.com
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов"

"Честно говоря, я бы хотела другой смерти", - приводит слова актрисы The Guardian.

"Разумеется, ты размышляешь о своей смерти. И в этом шоу было немало вариантов конца. Так что я была несколько разочарована", - призналась Хиди.

"С другой стороны, я думаю, что они (шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс - прим. "РГ-Кинократия") просто не могли угодить всем. Что бы у них ни получилось, они бы всё равно оказались крайними", - поспешила защитить коллег Лина.

Напомним, Серсея погибла в предпоследней серии "Игры престолов" вместе со своим братом-близнецом и по совместительству - любовником Джейме под завалами Королевской Гавани.

Ранее Хиди уже высказывала недовольство идеями Беноиффа и Уайсса, заявив, что согласие Серсеи на соитие с Эуроном Грейджоем (в первом эпизоде восьмого сезона) - "это уже слишком".

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